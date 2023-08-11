嘉縣衛生局同南華大學推「高齡者複合式健走」計畫培訓30位指導員
面臨老齡化社會，嘉義縣衛生局結盟南華大學推出「高齡者複合式健走」計畫，培訓30位指導員，協助社區推廣健走。今(10)日上午衛生局長趙紋華與南華大學副校長高俊雄，前往布袋鎮農會綠色照顧據點，關心長者上課情形，並讓長者藉由北歐式健走杖達到運動效果，現場有位高齡90多歲長者也樂在其中。
記者鄭一銘/嘉義報導
嘉義縣居全國人口老化之冠，為促進高齡者健康、延緩老化，衛生局與南華大學專業團隊合作，發展出具嘉義特色的多元健走計畫，培訓指導員接受步態評估訓練，以及四項複合式健走課程，包含嘉義縣18鄉鎮健走操、超慢跑活力操、間歇健走法與北歐式健走等課程訓練，運動過程融入「我的餐盤六口訣」，讓運動也能兼顧營養強化、均衡認知。。
縣長翁章梁上任後大力推廣運動及健走，親自錄製「在厝顧健康」及結合嘉義縣18鄉鎮市特色的健走操，讓長者邊踏步邊背誦18鄉鎮的台語特色順口溜，既能延長運動時間改善心肺功能，也能訓練記憶能力，兼具行動與認知功能的改善，並在「在厝顧健康」電視節目播出，希望能將健走推廣至全縣，提升運動風氣，讓民眾在家打開電視，就能照顧自身健康。
趙紋華說，健走是最方便的運動，走出去就可以獲得健康，腿腳比較沒力的長輩可以健走仗當作輔具，嘉義縣產竹，也可就地取材以竹子替代健走杖；今年引進先進骨鬆影像判讀系統、肌少症檢查，鼓勵鄉親善加利用每日巡迴1鄉鎮村里的「3+1行動醫療服務篩檢」，透過檢查，了解自身健康，每周運動5天，每次30分鐘，規律運動就可以預防延緩失能，讓老年生活活得健康，活得有價值及尊嚴。