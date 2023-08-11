只顧攻頂K2！50人跨過「垂死雪巴人」不救　挪威女登山家被轟冷血

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27歲的雪巴人海珊（Mohammad Hassan）被哈里拉團隊聘雇擔任搬運工，但海珊在距離峰頂約400公尺處受傷倒地，結果哈里拉與團隊卻沒有積極搶救他，直接從海珊的身上跨過去，50人登山團只有1人有嘗試救助，最終海珊不幸身亡。
整個過程被另位山友弗拉米格（Philip Flämig）以無人機拍下，痛批哈里拉冷血麻木，只顧攻頂創紀錄而不在乎雪巴人生死。弗拉米格更說，如果今天受傷倒地的是一位西方人而不是雪巴人，他就會獲救，沒人覺得對雪巴人有責任，這很可恥。
哈里拉則喊冤表示，並非見死不救，只是當時環境惡劣、條件困難，實在沒辦法救援，且有留下一人照顧海珊。不過有其他登山客爆料指出，哈里拉登頂後大肆開趴慶祝，根本不在意海珊的生死。
雪巴人長期生活在尼泊爾和喜馬拉雅山區，是登山家不可或缺的夥伴與登山嚮導，但他們的工作危險性極高，根據統計，攀登聖母峰而意外罹難的人數，有3分之1為雪巴人，他們都是登山客雇來搬行李、氧氣瓶，幫忙紮營，可說是用生命在工作。
之前就有專家批評，尼泊爾將登山「觀光化」，廣發登山證，一些新手紛紛興起挑戰世界級山峰的野心，導致罹難者增加，而且許多喪失性命的不是這些新手登山客，而是擔任搬運工與嚮導的雪巴人。