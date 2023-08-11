姊妹團結力量大！「大姐頭」盧秀燕登高一呼 9女性縣市長締盟
台灣22縣市裡，本屆女性首長有10人，達到史上新高。面對這波女力浪潮，台中市長盧秀燕組成女性縣市長聯盟，成員由上一屆7名媽媽縣市長，新增未婚的南投縣許淑華和新竹市高虹安，兩人狂喊「謝謝姐姐們照顧」，尤其是許淑華，不斷感謝兄弟姐妹縣市投入南投救災，讓她感受到滿滿溫暖。
記者顏幸如／台中報導
上周確診的台中市長盧秀燕，今抱病出席「女性縣市長聯盟──就是邀你好好玩」活動，她全程戴口罩、不與其他人擁抱，席間仍忍不住咳嗽。她表示鑑於政界或公共事務領導體系，女性的發展道路往往漫且而辛苦，因此她在上一屆組織「女性縣市長聯盟」，這7位在通通連任，本屆還多了3位女性首長，締造地方自治史新紀錄，代表女力已經崛起！
盧秀燕說，聯盟不分黨派顏色，縣市地位平等，唯一共同身分就是女性，本屆有2位新伙伴加入。聯盟3個宗旨一是團結互助，上星期卡努颱風重創南投縣，所有成員在第一時間關心許淑華並且伸出援手，提供人員、機具、物資協助救災復建工作，就是團結互助最好的典範。
盧秀燕認為唯有集眾人之力，女性才有更公平立足、更寬廣發展的環境，聯盟成立的第二個目的是為女性發聲，加強女性權益和公共事務，例如性平、家庭、教育、經濟、職業勞動、身心健康等等。第三則是互相交流學習，女性具有愛與包容的特質，會分享資訊、交換經驗把餅做大，真正以民眾的福𧘲為施政最大的依歸。
巧合的是，上屆女性縣市長聯盟7位成員，清一色是媽媽縣市長，本屆兩位新成員都是未婚首長，高虹安一上台就先「謝謝姊姊縣市長的照顧」，笑著稱竹雲嘉的正副首長都是女性，「以後要保障男性參政權了」。台東縣饒慶齡稱讚盧秀燕「大姐頭做得起」，也不忘感謝姐妹們去年幫忙團購鳳梨釋迦、解台東農民之急，並預告今年將重新出口，「姐妹們可以鬆一口氣囉！」
此次同時宣傳各縣市的觀光活動，各縣市長和可愛的吉祥物一起出場，雲林張麗善帶著真人COS素還真上陣，引起現場一陣驚呼，她還秀了一段布袋戲口白。許淑華則是反宣傳，拜託大家「最近不要去仁愛鄉打卡」，並允諾「我們會讓大家看到重生後不同的仁愛鄉」。彰化王惠美與花蓮徐榛蔚則派代表出席。