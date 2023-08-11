PLG／高國豪事件後續是否會進行追加懲處？聯盟方面做出回應
P.League+（PLG）新竹街口攻城獅主力後衛高國豪稍早被網友指控詐騙，以5000元價格向店家買到市價約13000元的李小龍白色球鞋，但事後卻沒有完成向店家的宣傳承諾，還轉手將球鞋以5000元轉售出去。後續聯盟方面也做出回應，暫時會先尊重球團方面的回應，視後續處理結果而定。
記者黃建霖/臺北報導
根據昨日PTT網友轉載臉書社團的爆料，高國豪曾以5000元的價格在店家買到市場價值約13000的李小龍白色球鞋，不過他事後卻沒有做到當初答應對方的「發文+標記店家」，還轉手將鞋以5000元轉售。店家也憤而在網路上對其指控，整起事件也引起外界很大的重視。
高國豪的行為，聯盟方面是否可能對他進行處分呢？對此PLG方面表示，目前都還是尊重球團的處理。至於攻城獅方面，根據稍早的回覆，目前球團已經協助球員和店家進行相關和解的動作。至於內部會不會對於高國豪的行為進行懲處，球隊會在開會討論後回覆記者。
根據《NOWnews》專訪，在法律上高國豪應屬於「假性財產犯罪」，其本質為民事糾紛，並不涉及刑法，除非能夠證明被告自始就有不法之意圖，或能證明高國豪明確有施用詐術之行為，才有可能構成詐欺。
而《NOWnews》也詢問店家目前雙方接觸的情況，據了解高國豪已經履行賠償，也發文道歉了。