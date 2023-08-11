特企／𝐆.𝐑.𝐀.𝐂.𝐄斥資近百萬　雙軌結合做強表達力

不過，並非每個人在一開始就能夠擁有帶動關係升溫的表達能力，許多情境下，往往溝通過程中會產生誤會、造成分歧。有鑑於此，G.R.A.C.E專業培訓創辦人芮芮便開了先例：利用IG的管道展開《提升表達群》的密集培訓，且將各領域當中的精英人士，進行長達三個月以上的訓練，以各種生活化案例、家庭職場常見溝通問題為題材，並通過日常指定之任務，作為展開長達三個月以上的培訓。
並利用這三個月的期間，選出22位考核優異者：於2023年7月22日，斥資近百萬打造兩天一夜《放平心態，偷偷厲害》現場活動。讓線上學習真正走向線下實踐；從雲端繳交課後作業，到現場實戰驗收，過程中不斷運用活動關卡及細節，讓學員親身體驗溝通表達的重要性。而參加學員多半是不同體系的公司老闆、品牌創辦人、網路經營者，活動宗旨除了讓學員運用三個月的培訓成果，於活動關卡中取得勝利之外，也期許學員能在參與活動的同時，將舉辦活動的方法與細節，帶回各自的團隊靈活使用，讓其擁有活動策劃與佈局之能力、增進夥伴及員工彼此之間的合作意識，以此促進團隊與事業夥伴間的凝聚力，帶領企業及團隊不斷前進！
許多人以為表達就必須言語，然而實際除了將想法「說出口」之外，舉凡眼神、情緒、文字、音樂、肢體動作，只要能傳遞資訊，就是在「表達」。而G.R.A.C.E專業培訓機構打破學習的既有形式，透過線上課程結合現場活動來傳遞：「學習從來就不會只存在一種模式」，因為就連「舉辦活動」亦是「表達想法、實踐溝通」的方法之一。運用不同的表達模式，結合不同的情境與場景，讓學員在轉身去面對人生各種挑戰時，都能更有動力與能力去解決每個難題。
溝通與表達能力是我們一生中極其重要的軟技能，從家人到朋友、從生活到職場，想與人相處融洽，就勢必得讓自己擁有良好的表達能力。透過學習表達，我們也能在理解他人的同時，去進一步的展現自我價值，並將個人影響力遍及每個所到之地。
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