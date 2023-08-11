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疾管署昨公布一例俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」腦膜炎死亡個案，為北部一名 30 多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，今年 7 月 26 日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後病程進展快速，於 8 月 1 日死亡。
衛生局將追蹤 630 遊客健康狀況
新北市衛生局則表示，依據衛福部公告「營業衛生傳染病防治管理規則」，泳池池水餘氯濃度建議保持 1- 3mg/L ，現場檢測水池餘氯含量皆未達標準（大池0.86 mg/L、小池0.06 mg/L）。
衛生局現場輔導業者改善並加強落實清消措施，後續待水質檢驗結果出爐，如確實檢出阿米巴原蟲，將依消保法開罰 6 萬至 150 萬。
新北市衛生局亦指出，經與疾管署討論，目前依照傳染病防治法，要求業者提供 7 月 21 日至 8 月 9 日顧客及工作人員名單，初步調查工作人員共計 12 人、顧客人數約 630 人。衛生局將逐一通知確認健康狀態，並提醒進行自我健康監測兩個星期，期間若有不適應儘速就醫，同時衛生局要求轄內親水設施業者務必加強落實自主管理及清消，衛生局將加強抽驗。疾管署將發醫界通函
今疾管署會同專家及地方政府，再次訪視個案曾前往的室內親水設施，將檢視設施整體狀況，並在必要時進一步採驗，亦要求業者提供 7 月 21 日至 8 月 9 日曾至該場域遊憩之民眾名冊，由地方政府進行追蹤關懷至最後 1 次暴露日後 14 天。
此外，疾管署表示，今已邀請相關專家及地方政府衛生局召開討論會議，會中就現階段各項防治作為進行檢視，並參酌美國、加拿大、澳洲、日本等國家防治措施，將發布致醫界通函，籲請醫師診療具疑似症狀個案加強詢問親水設施相關暴露史，並強化民眾衛生教育宣導。
疾管署也呼籲，業者應落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、自由餘氯量符合 1-3ppm 等，並完備相關自主衛生管理措施。
文／鄭淳淳、林志怡 圖／鄭淳淳
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 泳池含氯量不足「食腦變形蟲」釀死！疾管署將發醫界通函，新北衛生局追蹤 642 風險人員