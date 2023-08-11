普渡必備！經典國民零食乖乖推「中元限定系列」祈求好保庇

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今年乖乖決定來點不一樣的，攜手《百鬼夜行誌》破億漫畫家阿慢，開箱兩款中元商品——你會好運袋+香酥呼搭啦箱。有「台灣鬼王」之稱的漫畫家阿慢在漫畫平台連載，短篇恐怖作品《百鬼夜行誌》系列，至今總觀看數已突破一億次，另外也發行多本實體漫畫。這次他和乖乖聯手推出有趣的短篇漫畫，幽默呈現乖乖的都市傳說：不乖的電腦，就讓乖乖來解決！除了想透過筆下人物帶大家用另一個角度認識普渡文化，全新跨界合作也再次迸出零食圈的新火花！
照著準備準沒錯！中元節限定款組合一次整理
看完了漫畫還不夠！聽見大多數民眾的心聲「乖乖到底該準備多少、怎麼拜才對？」這次乖乖直接貼心幫大家準備多種組合，包括：超級順利箱、福氣滿分箱、香酥呼搭啦箱香魚、乖乖5告讚箱、你會好運袋椰子、家家好運袋椰子、乖乖福祭箱椰子等。
今年乖乖特別推出的「你會好運袋」，除了乖乖餅體直接變大顆外，每包還附贈乖乖磁鐵，讓小時候在餅乾袋裡拿到玩具的回憶完全湧現外，整組放在主機上更絕對是乖乖的啦！另外也有適合整箱拿來拜拜、象徵一年順利5告讚的「乖乖5告讚箱」、祈求每戶人家順利的「家家好運袋」和整年平安好運的「超級順利箱」，搭配貼心插香孔設計能避免汙染食材、破壞包裝，完全是公司行號的普渡首選。最後還有超特別的全聯獨家「香酥脆呼搭啦」，超澎湃組合還可同時擁有奔騰有氣的「啤酒杯」，祈求大家下半年平安大順利、財運強強滾。
中元普渡有了乖乖和鬼王聯手出擊，絕對能在相互加持下，集氣帶來加倍的好運，照著準備起來！
販售品項/通路整理：
超級順利箱 乖乖玉米脆條 - 奶油椰子 (52gx6包)>7-11販售
福氣滿分箱 乖乖玉米脆條 - 奶油椰子 (52gx6包)>全家、OK、萊爾富、博客來販售
你會好運袋 大乖乖玉米脆條 - 奶油椰子 (65gx3包)+ 造型磁鐵一只>7-11販售
乖乖5告讚箱 乖乖玉米脆條 - 五香 (52gx6包) >OK，MOMO、全聯、PCHOME、博客來販售
香酥呼搭啦箱 香酥脆香魚(60gx6)+ 啤酒杯 x1>全聯販售
家家好運袋 大乖乖玉米脆條 - 奶油椰子 (65gx3包)>家樂福、大潤發、愛買販售