天氣預報／週末雨勢出爐！下週雨彈威力升級 朵拉颱風最快明生成
明起（12）週末兩天水氣減少，中南部降雨集中在清晨上午，降雨區域比較集中在沿海，有機會看到陽光露臉；其他地區注意午後雷陣雨，但雨勢比起今日趨緩不少；14日起（下週一）水氣再增多，降雨威力又升級，中南部地區開始整天陣雨、有雷雨，其他地區要注意午後暴雨，不排除短延時強降雨。而位於在中太平洋上的四級颶風「朵拉」（Dora）最快將在明日升級為颱風，不過路徑距離非常遙遠，對台灣沒有影響。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員廖經翔指出，目前台灣天氣仍是西南風環境，不過週末兩天水氣減少，中南部降雨集中在清晨至上午，會有陣雨或雷雨，雨勢集中在沿海地區，降雨空擋增多；其他地區則要留意午後雷陣雨，降雨強度比起今（11）日趨緩不少。明（12）日中南部溫度在32度至34度，其他地區會來到35度高溫，偏向高溫炙熱，不過迎接午後雷雨之後，溫度會稍微降低。
水氣減少只限週末兩天，下週一（14日）開始西南風水氣增加，降雨量回到偏多型態，中南部地區整天有陣雨、雷雨，降雨時間變長、區域變大，其他地區午後雷陣雨強度增強，不排除短延時強降雨。一直要持續到下週四（17日）過後，水氣才有減少的趨勢，不過台灣仍在西南風環境下，詳細預報需進一步追蹤。
而蘭恩中颱將往西北方向北轉並登錄日本，目前中太平洋上的四級颶風「朵拉」（Dora）則有機會在明天（12日）中午前後進入西北太平洋，生成今年第8號颱風，不過預測路徑離台灣非常遙遠，對台灣沒有影響無侵台疑慮。