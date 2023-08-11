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奈良美智「不行就是不行」！ 9月台北快閃展　展期僅2天

▲日本藝術家奈良美智2006年創作作品「不行就是不行」，9月16、17日於台北寶麗廣場快閃展出。（圖／富藝斯香港提供）
▲日本藝術家奈良美智2006年創作作品「不行就是不行」，9月16、17日於台北寶麗廣場快閃展出。（圖／富藝斯香港提供）

中央社

（中央社記者王寶兒台北10日電）日本藝術家奈良美智於2006年創作作品「不行就是不行」，9月將登台北快閃展出2天。過去她曾有多件作品同樣命名為「不行就是不行」，最早可追溯至1991年，希望傳達反戰理念。

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富藝斯香港二十世紀及當代藝術部晚間拍賣主管蘇琬婷（Danielle So）今天透過新聞稿表示，奈良美智作為日本當代藝術界身價最高的在世藝術家，作品持續廣受追捧。其於拍賣史上前20大高價的作品都是在近4年內成交，當中多幅作品皆於富藝斯香港拍出。

例如今年春拍成交的「尋找寶藏」、2021年拍出並保持藝術家世界拍賣第2高價紀錄的「行蹤不明」，以及2020年破億港元成交的「溫室女孩」。將於台北展出的「不行就是不行」則將10月現身富藝斯「二十世紀及當代藝術」香港秋拍。

蘇琬婷表示，「不行就是不行」勢必成為秋拍全場焦點。今年現身全球拍場的大尺幅奈良美智作品屈指可數，「而此作更是首度亮相拍場，因此這件充滿層次與豐富色彩的作品更顯珍貴。」

「不行就是不行」曾亮相2007年由德國畫廊Galerie Zink在柏林舉辦的「奈良美智+ graf：柏林巴拉克」展覽，還有2008年於波羅的海當代藝術中心的A-Z計劃特展。

「不行就是不行」採用奈良標誌性的漸層畫法，細看為珍珠白的背景之中，隱藏著層層疊加的豐富筆觸構成的柔和粉彩，通過簡潔圖像框架和朦朧的背景，將畫中眼睛似有銀河閃爍的奈良女孩呈現在觀者面前。

富藝斯香港表示，早在90年代，奈良已經有多件作品命名為「不行就是不行」，最早可追溯至其1991年的紙本創作，該作品現為青森縣立美術館館藏，描繪一架墜毀的戰機，並加上No Means No的紅色字樣，凸顯藝術家以此主題來傳遞其反戰、愛與和平的信念。

奈良畫作「不行就是不行」將在9月16日至17日間於台北寶麗廣場B1藝文空間展出。（編輯：龍柏安）1120810

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