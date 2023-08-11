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日本連假爆旅遊返鄉人潮　新幹線自由座乘車率200%

▲隨著日本傳統節日「盂蘭盆節」旅遊旺季到來，日本各地新幹線車站擠滿大批返鄉及旅遊人潮，部分新幹線列車的自由座相當擁擠，「乘車率」高達200%。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著日本傳統節日「盂蘭盆節」旅遊旺季到來，日本各地新幹線車站擠滿大批返鄉及旅遊人潮，部分新幹線列車的自由座相當擁擠，「乘車率」高達200%。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社東京11日綜合外電報導）隨著日本傳統節日「盂蘭盆節」旅遊旺季到來，日本各地新幹線車站擠滿大批返鄉及旅遊人潮，部分新幹線列車的自由座相當擁擠，「乘車率」高達200%。

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朝日新聞報導，今天是夏季連假返鄉高峰，JR鐵路各公司的對號座預約狀況，恢復到疫情前2018年的9成水準。各地新幹線車站出現大批返鄉或旅遊人潮。

JR東日本公司、東海旅客鐵道公司（簡稱JR東海）表示，今天上午從東京車站出發的東北、北陸、東海道新幹線等「希望號」（NOZOMI）、「光號」（HIKARI）列車，對號座皆是客滿狀態。

部分列車自由座相當擁擠，「希望號」自由座的乘車率介於110%至200%，許多東北、上越、北陸新幹線列車的自由座乘車率也都超過100%。

根據東海道新幹線官網解釋，新幹線的乘車率是指站立的乘客占自由座位數的比例。若以「希望號」N700系列車種自由席有250個座位為例，若乘車率為150%，代表約有125名旅客站在自由座3節車廂的走道上；若乘車率為200%，則代表約有250名旅客站立於走道。

TBS電視台報導，東京車站今天上午9時左右，要搭乘新幹線的旅客在月台上大排長龍。有站務員持擴音器廣播提醒旅客，部分列車的自由座非常擁擠，「1小時以上沒有座位可坐」。

搭乘新幹線收假的人潮高峰預計落在15日，預期13日至16日新幹線列車會相當擁擠。JR東海表示，8月13日至16日間可能會因今年第7號颱風蘭恩來襲，預防性停駛往來東京與大阪的東海道新幹線，也不排除臨時停駛。（譯者：楊惟敬/核稿：戴雅真）1120811

 

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