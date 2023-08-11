訪星會晤李顯龍　王毅批美是世界最不穩定因素

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據發布，李顯龍表示，新方高度評價中國推進現代化進程的決心和努力，將共同推動新中合作不斷前行，開闢兩國關係新的未來。當今世界並不太平，期待大國發揮引領作用，尋求互利共贏。新方支持東協（ASEAN）、中國深化合作，共同維護地區和平穩定發展。
王毅則說，中國國家主席習近平與李顯龍今年3月共同宣布將中新關係提升為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」，為雙方高水準互利合作開闢了新前景。相信中新關係將在兩國領導人戰略引領下繼續走在中國與周邊國家關係的前列。
他強調，中國已找到符合國情的發展道路。中國的發展是和平力量的增長，是穩定因素的增強，將為世界各國特別是周邊國家帶來持久紅利和發展機遇；而美國出於維持「單極霸權」需要，不願看到中國等新興國家發展振興。
王毅還說，「美國一方面縱容支持『台獨』勢力『倚美謀獨』，衝撞中國的紅線底線；一方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義。這些倒行逆施只會損害其自身信譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素」。
訪問期間，王毅還分別會見了新加坡第一副總理黃循財和外長維文。
王毅對黃循財表示，願在兩國領導人戰略引領下，與新方傳承優良傳統，拓展新合作領域，開闢兩國關係新前景，「希望你作為新加坡第四代領導團隊領軍人，為此做出新的貢獻」。
黃循財說，當前新中關係發展勢頭強勁，共建「一帶一路」成果豐碩。新方將積極參與中國現代化進程，歡迎並支持中方加入「數字（位）經濟夥伴關係協定」（DEPA）和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。
黃循財並指出，新方反對叢林法則、強權政治，將共同維護地區和平穩定，維護世貿組織規則，維護公平、開放、包容的合作框架。
上任半年多的前中國外長秦剛自6月下旬因不明原因消失於公眾視野。中國全國人大常委會7月下旬免去秦剛的外長職務，由王毅接任。（編輯：楊昇儒） 1120811