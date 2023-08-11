儲能事業加速貢獻 雲豹能源上半年營收、淨利、EPS創新高
綠色能源浪潮崛起，雲豹能源（6869）綠能佈局多管齊下再創佳績！雲豹能源今（11）日召開董事會，決議通過112年第二季合併財務報告及上半年營運成果，來自於儲能事業成長動能強勁，累計上半年合併營收29.59億元，較去年同期成長50.79％，上半年稅後淨利4.11億元，較去年同期成長21倍，上半年每股盈餘3.55元，皆創下歷年同期新高！
記者吳宗軒/綜合報導
雲豹能源今年積極衝刺儲能業務，營運表現有目共睹，上半年營收主要為儲能案場工程收入挹注，營收占比達53％。目前已開工案場裝置量超過200MW，預計今年至明年間完工，工程款總金額逾70億元，全案完工後將佔2025年全台併網型儲能市場20%，儲能版圖未來發展可期。
總經理趙書閔表示，雲豹能源是國內少數集結創能、儲能、售電「能源三芒星」創新服務模式之全方位服務廠商，在各項事業體多方加持下，將發揮最大綜效，可望為營收表現帶來倍數以上的成長能量。
展望今年下半年，雲豹能源除了強攻儲能布局，太陽光電、水處理、售電平台等各項事業體缺一不可。同時落實光電結合儲能之戰略計畫，與旗下子公司恩富資本與台普威聯手奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案，規劃設置6.2MW／22.3MWh的儲能系統，預計今年完工併網，推進光儲合一系統，將使國內智慧電網發展更具完整性。
此外，長期目標著眼開發再生能源發電新樣態，結合本業核心優勢，不只創能、儲能，更加入轉能、節能，建構全方位再生能源管理服務，以期持續創造營收大躍進。