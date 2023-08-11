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黃致列來台向黃旼炫喊：帶我走！勾女記者拇指督促運動　場面爆笑

▲黃致列11日跟NU'EST的黃旼炫搭同班機抵台。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲黃致列11日跟NU'EST的黃旼炫搭同班機抵台。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/台北報導

南韓歌手黃致列相隔3年多再來台舉辦活動，今（11）日跟NU'EST的黃旼炫搭同班機抵達桃園機場，2人明各自將在台開唱。黃致列因為曾出演中國節目《我是歌手4》、《爸爸去哪兒4》的關係，中文有一定水準，今接受台灣媒體訪問時，不時冒出「好久不見」、「嚇死寶寶了」、「怎麼這麼大」、「特別幸福」等中文，他更因為健身有成而受到粉絲、媒體稱讚，黃致列還督促台灣女記者「要記得運動」，說完更比出小拇指做約定，畫面相當爆笑。

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▲黃致列來台舉辦活動會粉絲，並抽空接受台灣媒體訪問，態度相當親民。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲黃致列來台舉辦活動會粉絲，並抽空接受台灣媒體訪問，態度相當親民。（圖／記者陳雅蘭攝）
黃致列今抵台後，原定先接受台灣媒體訪問，再接著舉辦簽名會與100多位粉絲同歡，但因氣候關係使得採訪延遲，黃致列等了記者一陣子不嫌煩，還跟媒體致謝：「謝謝你們冒雨來到這裡！」他提到一下飛機就心情愉快，見到許久不見的歌迷接機，嘴甜說：「差不多隔了3年半左右再看到粉絲，見到他們越來越年輕！」隨後轉換中文說：「嚇死寶寶了！」接著表示：「我還跟粉絲開玩笑，請她們分享保養的祕訣！」

跟昔日相比，黃致列的身形明顯變得更壯碩，他笑說粉絲也有嚇到，黃致列還學粉絲冒出中文說：「怎麼這麼大？」更透露歌迷都希望他「不要練太壯」，但笑說每每大家見到自己穿無袖上衣、露出結實二頭肌，卻又會發出「WOW！」的讚嘆聲，甚至還說「特別幸福」，令他哭笑不得說：「我覺得她們喜歡肌肉！」黃致列補充表示，因為練壯使得褲子變緊穿不下，也預告明天的演唱會上，會以「若隱若現」的視覺秀好身材。

他今年6月發新專輯《Gift》，便提到出道至今收過最印象深刻的禮物，就是歌迷的手寫信，黃致列說：「內容寫到他動過很大的手術，復健過程聽到了我的歌曲而得到安慰。我覺得我的歌曲能讓人有變化的契機，很有意義也感到欣慰。」此外，該專輯還收入〈五分鐘前〉的曲目，問及受訪前5分鐘做了什麼？黃致列害羞回：「在吃飯卷....」記者對於他到台灣還吃韓食感到疑問，他就用中文說：「粉絲送的、粉絲的愛、不是韓國的！」說完還做出咬愛心的動作，逗樂全場。

▲黃致列（右）跟黃旼炫是師徒關係。（圖／黃致列IG）
▲黃致列（右）跟黃旼炫是師徒關係。（圖／黃致列IG）
黃致列跟黃旼炫12日各自會在台舉辦演唱會，2人今日恰巧搭同班機來台，但他們下機時卻受到不同禮遇，黃旼炫乘坐環宇貴賓車代步，黃致列則走在旁邊，黃致列甚至隔空對黃旼炫說：「也帶我走～」畫面相當逗趣；訪問結束前，記者好奇詢問他當時的心情，卻遭到工作人員阻擋，好在黃致列聽得懂中文，立即化解危機，點頭看向發問記者小聲說：「對，剛剛在機場見面了！」行為十分體貼。

事實上，黃致列曾是NU'EST的歌唱老師，黃致列當時還稱讚黃旼炫是模範生，2人熟識多年，師生好情誼可見一斑。

▲黃致列來台舉辦活動會粉絲，並抽空接受台灣媒體訪問，態度相當親民。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼黃致列中文實力一流，幾乎能聽懂記者的提問。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲黃致列來台舉辦活動會粉絲，並抽空接受台灣媒體訪問，態度相當親民。（圖／記者陳雅蘭攝）
 

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