黃致列來台向黃旼炫喊：帶我走！勾女記者拇指督促運動　場面爆笑

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跟昔日相比，黃致列的身形明顯變得更壯碩，他笑說粉絲也有嚇到，黃致列還學粉絲冒出中文說：「怎麼這麼大？」更透露歌迷都希望他「不要練太壯」，但笑說每每大家見到自己穿無袖上衣、露出結實二頭肌，卻又會發出「WOW！」的讚嘆聲，甚至還說「特別幸福」，令他哭笑不得說：「我覺得她們喜歡肌肉！」黃致列補充表示，因為練壯使得褲子變緊穿不下，也預告明天的演唱會上，會以「若隱若現」的視覺秀好身材。
他今年6月發新專輯《Gift》，便提到出道至今收過最印象深刻的禮物，就是歌迷的手寫信，黃致列說：「內容寫到他動過很大的手術，復健過程聽到了我的歌曲而得到安慰。我覺得我的歌曲能讓人有變化的契機，很有意義也感到欣慰。」此外，該專輯還收入〈五分鐘前〉的曲目，問及受訪前5分鐘做了什麼？黃致列害羞回：「在吃飯卷....」記者對於他到台灣還吃韓食感到疑問，他就用中文說：「粉絲送的、粉絲的愛、不是韓國的！」說完還做出咬愛心的動作，逗樂全場。
黃致列跟黃旼炫12日各自會在台舉辦演唱會，2人今日恰巧搭同班機來台，但他們下機時卻受到不同禮遇，黃旼炫乘坐環宇貴賓車代步，黃致列則走在旁邊，黃致列甚至隔空對黃旼炫說：「也帶我走～」畫面相當逗趣；訪問結束前，記者好奇詢問他當時的心情，卻遭到工作人員阻擋，好在黃致列聽得懂中文，立即化解危機，點頭看向發問記者小聲說：「對，剛剛在機場見面了！」行為十分體貼。
事實上，黃致列曾是NU'EST的歌唱老師，黃致列當時還稱讚黃旼炫是模範生，2人熟識多年，師生好情誼可見一斑。