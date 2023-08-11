公益平台紅到國際！善愛嘉年華點亮偏鄉　成台灣之光

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搭配此次室內露營活動，貿協聚集了國內外上百種戶外露營用品展示，並設置多項傳達永續環保、社會關懷的專區，像是「海龍公司」結合海洋、綠能和環保，呈現創意的風力發電解決方案備受注目。
此外，時尚藝文界名人特別響應此項公益活動，如知名服裝設計師林國基，將他26年來從全球各地蒐購收藏的芭比娃娃玩偶，在現場進行公益展示，展示內容涵蓋不同時期及多元文化風格造型的芭比，希望能夠將這份對流行時尚服裝的熱愛，向孩童傳播美感的種子。
音樂人陳建寧不僅為此項公益活動創作單曲，還領軍林曉培、康康、郭書瑤等20位知名藝人於現場舉辦公益演唱會。
這場獨具風格的「善愛嘉年華」活動，獲選為今年亞洲唯一入圍國際展覽業協會（UFI）「永續發展獎」的活動，今年也吸引包括聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯及史瓦帝尼王國大使、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長等5位駐華使節蒞臨參觀，為我國推動ESG的社會關懷理念增加更多國際曝光度。
另外，此次活動也引起多家知名企業熱烈迴響，包括台酒、中華電信、上海商銀、合庫、中衛、巨蛋展覽、輝佑設計等單位提供資金或物資贊助，法國麵包冠軍師傅陳永信、麥當勞、青青國際餐飲集團等贊助孩童餐飲，更有許多善心人士捐助善款。