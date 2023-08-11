高雄本土登革熱+5 疫調研判青雲宮市集周邊出現群聚感染
高雄市今（11）日新增登革熱本土個案5例（累計52例）。旗津區、湖內區各1例，左營區3例，經疫調發病日介於8月7日至8月10日，分別出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、食慾不振等症狀，抽血檢驗NS1快篩均為陽性、經實驗室綜合檢驗PCR陽性。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市衛生局指出，經疫調左營區青雲宮市集周邊並擴大採檢，研判當地有群聚風險。請社區里民加強防蚊措施，家中可設置紗窗、紗門，避免蚊蟲進入室內。戶外運動、山區活動、室外等待垃圾車時及配合登革熱緊急防治於戶外等待時，請穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬風險。
市長陳其邁表示，近期下雨，市府也將特別密切注意熱點監控、病媒蚊密度，及早進行登革熱防治。感謝市民朋友配合，亦提醒民眾落實巡倒清刷，市府在豪雨後會同步在各行政區進行熱點清消與擴大範圍掃蕩。
衛生局呼籲，市民朋友就醫時主動告知是否有登革熱流行疫區活動史。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市545家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/146）就醫。曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，並立即就醫以及早獲得妥適醫療處置。