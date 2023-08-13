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郭富城、劉青雲、古天樂金三角開戰！《掃毒3》飛機、大炮全出動

▲古天樂（左起）、劉青雲、郭富城合演《掃毒3：人在天涯》，飛往金三角開戰。（圖／華映）
▲古天樂（左起）、劉青雲、郭富城合演《掃毒3：人在天涯》，飛往金三角開戰。（圖／華映）

記者黃雅琪/綜合報導

香港動作電影《掃毒》續作《掃毒3：人在天涯》，由知名導演邱禮濤執導，集合3大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，故事描述：毒梟康素差（劉青雲 飾）一直帶著手下張建行（郭富城 飾）從事毒品交易，新加入的成員歐志遠（古天樂 飾）也因一次意外與兩人有了過命交情。康素差在香港的販毒生意被警方查處後，帶著團隊逃到金三角發展，卻意外發現身邊藏有臥底。本片動作戲的升至「戰爭片」等級，不但加入飛機、大炮，還有多達18種真槍實彈拍攝，精彩可期。

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▲古天樂（左）回歸《掃毒3：人在天涯》飾演歐志遠。（圖／華映提供）
▲古天樂（左）回歸《掃毒3：人在天涯》飾演歐志遠。（圖／華映）
古天樂醉心慈善！獲封「高調的爛片王，低調的慈善家」

古天樂在《掃毒3：人在天涯》飾演臥底警察「歐志遠」，與老搭檔劉青雲在片中大打出手。而私下被稱為「慈善大亨」的古天樂，曾經連續3年蟬聯「最會賺錢的港星」排行榜冠軍，出道長達29年，照理來說古天樂並不缺錢，但他為了持續行善過去也不惜拍爛片，曾拍過多部電影在豆瓣平均分數都不超過6分，被戲稱為「高調的爛片王，低調的慈善家」。

▲郭富城演出《掃毒3：人在天涯》，與古天樂有多場對手戲。（圖／華映）
▲郭富城加盟演出《掃毒3：人在天涯》，飾演警方臥底「張建行」。（圖／華映）
郭富城、熊黛林「愛情長跑7年」分手　她棄當天王嫂嫁百億富豪

郭富城出道39年，在《掃毒3：人在天涯》首次扮演警方臥底「張建行」，挑戰使用AK47真槍，拍攝激烈槍戰場面。台上當硬漢、台下超寵妻，日前，郭富城替小22歲的愛妻方媛慶生，不免俗的又被提起交往7年的舊愛熊黛林，兩人因拍攝MV結緣，後因沒有結婚共識分手收場，熊黛林則嫁給百億富豪郭可頌，育有一對雙胞胎女兒，生活幸福。

▲劉青雲回歸《掃毒3：人在天涯》飾演毒梟康素差。（圖／華映提供）
▲劉青雲回歸《掃毒3：人在天涯》飾演毒梟康素差。（圖／華映）
扮心狠手辣大毒梟「康素差」！劉青雲私下卻是愛妻好男人

劉青雲在《掃毒3：人在天涯》扮演大毒梟「康素差」，詮釋心狠手辣、不畏生死的狂人！但私下他可是愛妻又親民的好男人，劉青雲與郭藹明相愛29年，初次約會時還差點搞砸，男生被女方誤會他要「借錢」，但其實是不擅言辭的劉青雲，好不容易鼓起勇氣主動邀約，一反常態才引起誤會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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