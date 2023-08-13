郭富城、劉青雲、古天樂金三角開戰！《掃毒3》飛機、大炮全出動

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古天樂在《掃毒3：人在天涯》飾演臥底警察「歐志遠」，與老搭檔劉青雲在片中大打出手。而私下被稱為「慈善大亨」的古天樂，曾經連續3年蟬聯「最會賺錢的港星」排行榜冠軍，出道長達29年，照理來說古天樂並不缺錢，但他為了持續行善過去也不惜拍爛片，曾拍過多部電影在豆瓣平均分數都不超過6分，被戲稱為「高調的爛片王，低調的慈善家」。
郭富城、熊黛林「愛情長跑7年」分手 她棄當天王嫂嫁百億富豪
郭富城出道39年，在《掃毒3：人在天涯》首次扮演警方臥底「張建行」，挑戰使用AK47真槍，拍攝激烈槍戰場面。台上當硬漢、台下超寵妻，日前，郭富城替小22歲的愛妻方媛慶生，不免俗的又被提起交往7年的舊愛熊黛林，兩人因拍攝MV結緣，後因沒有結婚共識分手收場，熊黛林則嫁給百億富豪郭可頌，育有一對雙胞胎女兒，生活幸福。
扮心狠手辣大毒梟「康素差」！劉青雲私下卻是愛妻好男人
劉青雲在《掃毒3：人在天涯》扮演大毒梟「康素差」，詮釋心狠手辣、不畏生死的狂人！但私下他可是愛妻又親民的好男人，劉青雲與郭藹明相愛29年，初次約會時還差點搞砸，男生被女方誤會他要「借錢」，但其實是不擅言辭的劉青雲，好不容易鼓起勇氣主動邀約，一反常態才引起誤會。
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