原客快閃不插電合唱　揭開世客博高雄展區序幕

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楊長鎮則表示，高雄很特別，有來自純客庄的右堆客，也有來自島內移民的都會客，包含桃竹苗的北客、中客及六堆區的屏東和美濃客家人，後來形成四大庄頭；北部下來的客家人從事採樟工作也對當時的樟腦產業貢獻很大，目前右堆展現出重要的農產品，還有文學、音樂的底蘊都非常深厚，這些都值得大家來看不一樣的高雄。
高雄市客委會主委楊瑞霞表示：位於台灣館的高雄展區，策展主題為「觸動未來客」，以「序曲1736」、「轉身1992」及「觸動2023」來演繹，整個場域以山、海、河流域的意象呈現，氣勢磅礡。序曲1736，講述右堆先民沿荖濃溪遷徙瀰濃山下，開埤作圳拓墾良田，重視文風的耕讀精神鑲嵌在聚落生活，本區用前導影片呈現高雄客家風貌；轉身1992，講述反水庫運動與WTO的影響，客家年輕後生思想回鄉，爭取生態、生活與生產的永續觀。觸動2023，闡述著高雄山海河港物產豐饒，投入客家藝文及產業創新，此區以藝術裝置呈現出高雄客庄豐碩的農產，油紙傘、竹編工藝技術，以及文學、音樂創作互動體驗。現場還有特色明信片讓參觀民眾可以寄給未來的自己。
本次原客快閃不插電合唱活動，邀請桃源區建山國小、六龜區寶來國中合唱團開場，以快閃形式，從展區四面八方聚集至高雄展區，天籟歌聲穿透整個展場，吸引民眾駐足觀賞，並由吉東國小小朋友擔任小小導覽員，向大家介紹高雄展區的特色，最後由美濃吉東國小小朋友帶來客家合唱表演，象徵原客融合，高雄市一個多元族群共榮的城市。期望透過觀展者對於高雄展區的參觀體驗，對高雄客家有一個新的概念認識，客家不在是守舊、傳統的一群，而是熱愛土地，重視環境、教育與世界接軌的客家，透過高雄客家文化特色的呈現，讓觀展者想直接到高雄客庄一探究竟。