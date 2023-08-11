夏威夷野火 居民透露「沒收到疏散通知」：看見黑煙就知道該跑了
美國夏威夷州近日遭野火襲擊，知名旅遊勝地茂宜島（Maui）成為重災區，擁有數百年歷史的小鎮拉海納（Lahaina）也慘遭大火吞噬，今（11）日最新統計已知死亡人數至少55人，且死傷人數仍將繼續增加，有上千民眾依然失聯，將近1萬1千民眾仍然斷電。而根據《CNN》報導，有倖存者透露，在收到疏散通知之前，看到漫天黑煙時，所有人都知道這就是逃命的時刻。
記者倪浩軒/綜合報導
拉海納倖存居民米林頓（Cole Millington）表示，自己是在收到疏散通知之前，巨大的黑煙就讓他意識到事情嚴重，整個城鎮看起來都要被燒毀了，於是立即和室友收拾行李，開車逃命。
米林頓說，直到自己已經在車上，手機才收到疏散通知，但在那個時間點，疏散通知並沒有意義。米林頓表示，真正在事前收到的通知是海嘯警報，他認為野火的預報應該要做得更好，「很多居民都覺得我們完全沒有收到任何警告」。
不過米林頓也同意事情發生得太快，瞬間就野火燎原，「一切發生得如此之快，令人難以置信，這真的很困難，真的很可怕」。茂伊島的市長比森（Richard T. Bissen Jr.）被問到警報系統是否沒有發揮作用時，回答「一切都發生得太快了」，警報要發揮作用「是不可能的情況」，火勢實在太快太急。
比森也提到，目前官方統計的55位死亡人數僅是在室外發現的屍體，當地救援人員還無力進入建築物內搜索，正在等待聯邦救難人員的幫助。