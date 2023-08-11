獨／《未來少女》緋紅魅影連穎人氣第一！自爆曾與團員吵到打起來

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連穎說自己是「超級無敵金牛座」，但要特別澄清自己「沒有很小氣」，她表示自己的個性很真實、好勝心很強，但其實私下滿有少女心，反差感非常大。此外，連穎也爆料自己與巴倫月因為都是金牛座，個性其實很像，很明白對方在想什麼，所以過去經常吵架，她還記得某次在舞蹈教室，她與巴倫月吵得很兇，甚至打起來，讓其他團員連忙將兩個人拉住，但她已經忘記當初是為了什麼而爭吵，不過她認為愈吵感情愈好，「這是一個團體必經的，你要真的吵過才知道對方在意的點是什麼，然後你下一次就會知道她在意這件事，就會盡量去避免」，也因為吵完後通常會有談心時間，連穎便冷靜下來與巴倫月道歉，「現在心裡都沒有芥蒂，我們就是很真實的那樣，有什麼不高興就直接講」。
連穎談到粉絲，心中滿是感激，她透露粉絲們很喜歡叫她豹豹，她則稱粉絲們為「豹徒」，「我覺得我的豹徒們都非常的給力，他們會自動自發幫我應援，所以就很感謝他們，他們也一直都給我很多力量，一路陪我走過很多舞台，覺得很感謝他們」。被問到緋紅魅影成績一直都第一，是否會覺得其他團追不上緋紅魅影？連穎急忙否認，表示從來沒這麼覺得，反而認為其他團都很厲害，讓她感到很有壓力，「她們都是很有潛力的團，你不知道她們下一次會帶出什麼新的花樣，所以我從來不覺得我們跟她們有很大的差距，我覺得大家都是人才，大家都可能只是小小的經驗方面比我們會稍微有點不足，但是經驗這種東西其實時間到了，累積到一定的量，大家還是會達到同一個水平，所以其實我覺得這種良性競爭是好事，大家會彼此互相激勵，然後一起成長，我覺得很好」。
聊到有無最愛的偶像？連穎表示自己從國中就很關注K-pop，最喜歡的偶像是BLACKPINK的Jennie、Rosé，希望未來朝著她們看齊；至於當初若沒有選擇女團這條路，連穎表示自己可能會想出國當自由的背包客，不想找一份正式的、會被綁住的工作，「一開始我會想要先體驗人生、去看看外面的世界，去認識不同的人，再思考我最終的人生要走哪一條路」。
此外，連穎透露家人一開始其實沒有很支持她跳舞，希望她好好讀書就好，直到高中她參加熱舞社以後，開始有一些成績，家人才漸漸知道她是真的喜歡做這件事，後來到大學、進入演藝圈，家人們才轉而支持她，她也開心表示奶奶昨日還特別私訊她，稱讚她在節目中的表現很棒，要繼續加油，讓她很感動。最後，她期許自己未來在這條路上可以有更多元的發展，無論是唱跳還是做音樂，她希望自己可以用音樂來表達自己，也能更坦然接受一些事，「因為我覺得我的好勝心很重，所以有時候得失心比較重一點，我希望我自己可以隨著時間跟年齡的增長，更坦率的面對任何鍛煉」。
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