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談新能源政策！柯文哲：民進黨不應抱著神主牌

▲面對新能源趨勢，柯文哲認為民進黨不應再抱神主牌。（圖／記者呂炯昌，2023.08.11）
▲面對新能源趨勢，柯文哲認為民進黨不應再抱神主牌。（圖／記者呂炯昌，2023.08.11）

記者孫唯容／綜合報導

全球關注新能源政策，民眾黨總統候選人柯文哲今（11）日在臉書上指出，如今全球各大品牌都已經加入RE100倡議，轉用綠電、促進能源轉型，但台灣許多廠商想搶綠電憑証卻苦搶不到，台灣持續缺乏綠電的事實，讓許多企業愈來愈喪失競爭力，「面對趨勢，民進黨不應抱著神主牌，全部壓在天然氣發電。」

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柯文哲說，面對新能源趨勢，民進黨仍抱著神主牌，全部壓在天然氣發電，比重高達50%，孤注一擲，但燃燒天然氣不但有碳排問題，國際局勢和能源價格變動劇烈，也讓國家能源供應風險過高。

柯文哲表示，侯友宜市長提出的能源政策，則迴避企業需要綠電、且需求越來越多的事實。也看不到他對於再生能源發展需要同步提升輸配電、儲電的做法與路徑。「我主張，台灣要更大力道增加再生能源比例，讓『零碳產業』成為『台灣10年願景工程』，臺灣必須在十年內達成電動車輛及充電樁數量翻五倍、達到國家電網智慧化，讓潔淨、穩定、永續、效率成為台灣能源的代名詞。」

柯文哲指出，能源配置的多樣性與穩定和國家安全息息相關， 核電做為重要基載，我主張核二核三延役，盡速體檢核四。然而，核一廠已經進入除役階段多年，許多配件難以取得，延役不但緩不濟急，更徒增社會紛擾。更別提新北市府與台電為了高階核廢料的乾式儲存場爭訟多年，根本上減少了核一廠在2028年延役、再發電的可能性。

柯文哲說，政策要有推力與拉力，臺灣一邊要大力推動能源轉型、一邊要改善電力管理效率，他會加速更新電網，增加智慧供電與儲電裝置，用高效儲能、智慧增能，建置兼具「集中和分散」搭配的多元電力系統，來因應國際減碳壓力、建構國家能源安全、達到淨零碳排與環境永續的目標。「時代不同了，能源政策不該抱著神主牌、固守舊思維，必須跟上國際潮流。」

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