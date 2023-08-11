談新能源政策！柯文哲：民進黨不應抱著神主牌

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柯文哲表示，侯友宜市長提出的能源政策，則迴避企業需要綠電、且需求越來越多的事實。也看不到他對於再生能源發展需要同步提升輸配電、儲電的做法與路徑。「我主張，台灣要更大力道增加再生能源比例，讓『零碳產業』成為『台灣10年願景工程』，臺灣必須在十年內達成電動車輛及充電樁數量翻五倍、達到國家電網智慧化，讓潔淨、穩定、永續、效率成為台灣能源的代名詞。」
柯文哲指出，能源配置的多樣性與穩定和國家安全息息相關， 核電做為重要基載，我主張核二核三延役，盡速體檢核四。然而，核一廠已經進入除役階段多年，許多配件難以取得，延役不但緩不濟急，更徒增社會紛擾。更別提新北市府與台電為了高階核廢料的乾式儲存場爭訟多年，根本上減少了核一廠在2028年延役、再發電的可能性。
柯文哲說，政策要有推力與拉力，臺灣一邊要大力推動能源轉型、一邊要改善電力管理效率，他會加速更新電網，增加智慧供電與儲電裝置，用高效儲能、智慧增能，建置兼具「集中和分散」搭配的多元電力系統，來因應國際減碳壓力、建構國家能源安全、達到淨零碳排與環境永續的目標。「時代不同了，能源政策不該抱著神主牌、固守舊思維，必須跟上國際潮流。」