海關緝毒犬養成難度最高！10隻有7隻會被淘汰　且僅這犬種能加入

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基隆關指出，培訓中心在狗狗1歲之前都會幫忙找寄養家庭，1歲之後狗狗就會加入緝毒犬訓練課程，共訓練13周，海關也會徵選體能好的領犬員，與狗狗一起受訓，一隻緝毒犬會配一名領犬員，目前全台有42組領犬員與緝毒犬在執勤。
不過，基隆關透露，緝毒犬很難訓練，在幼犬養成的過程中，如果發現缺少主動、活潑等緝毒犬特質，或不適合緝毒勤務，就會被淘汰，開放其他機關挑選成為工作犬，像是搜救犬或檢疫犬等，主要是因為毒品氣味比較微弱，很多毒品都是藏起來層層包裝，要聞出來真的要「天賦異秉」。
因此，有些在訓練時發現無法達到要求，會再訓練看看，如果真的不行，就會轉去做工作犬，若沒人挑走就會被人領養，育成機率約3成，也就是10隻只有3隻可以成為緝毒犬，而且都是拉不拉多犬。基隆關表示，除拉不拉多犬看起來憨厚，還有當初是師法於澳洲，加上試過米格魯犬，後來發現體型較矮，若有人攜帶毒品可能會聞不到，因此，就選定拉不拉多犬擔任緝毒犬，而且當他們查到毒品時，也會給予獎勵，就是給一條毛跟狗狗玩，不會餵食飼料或肉乾。
此外，基隆關也提到，一般緝毒犬依法只能執勤7年，之後就要退役，當然，如果領犬員家裡夠大，可以領養緝毒犬，也有很多人排隊搶著要領養。基隆關海關李俊傑就曾是領犬員，因升遷轉任其他工作，後來改由其他同事擔任領犬員，這名同事最後也領養了當初他帶的緝毒犬，李俊傑說，他自己也常去同事家看狗狗。
不過，可別小看這些緝毒犬，這10多年來查獲毒品的績效也相當顯著，根據關務署統計，累計2008年至2022年緝毒犬協助查獲毒品案計達1004件，共1萬2263公斤。基隆關表示，入境通關有空運及海運，像桃園機場就是24小時空運，其他像是基隆關、高雄關及台中關則是海運為主，因此，主要是到貨櫃執行查緝毒品工作，一旦查獲量都很大，旅客一般則會挑選風險較高的航班，像是東南亞等地。