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海關緝毒犬養成難度最高！10隻有7隻會被淘汰　且僅這犬種能加入

▲台灣海關緝毒犬養成難度最高，財政部關務署基隆關透露，10隻幼犬有7隻最後都會被淘汰，有些就轉為工作犬。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣海關緝毒犬養成難度最高，財政部關務署基隆關透露，10隻幼犬有7隻最後都會被淘汰，有些就轉為工作犬。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國際間毒品日益猖獗，海關緝毒犬也是台灣邊境重要守門員，根據財政部關務署統計，累計2008年至2022年緝毒犬協助查獲毒品案計達1004件，共1萬2263公斤。不過，你可能不知道，緝毒犬的養成難度高，基隆關今（11）日就透露，能否成為緝毒犬，在幼犬就就定調，主要是毒品不像水果或肉品容易聞得出來，緝毒犬得「天賦異秉」，因此，通常10隻幼犬只有3隻能成為緝毒犬，養成率僅3成，而且目前只收拉不拉多犬，全台海關也只有42組領犬員及緝毒犬。

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為有效運用緝毒犬查緝毒品，截毒於關口，2000年底行政院裁示海關成立緝毒犬隊，2003年、2006年及2007年國內完訓共6隻緝毒犬，2007年10月與澳大利亞簽署備忘錄之後，開始使用澳洲的緝毒犬制度進行訓練至今。而海關緝毒犬隊的犬隻都是經由關務署位在台中市后里緝毒犬培訓中心育種、繁殖、訓練及實習。

基隆關指出，培訓中心在狗狗1歲之前都會幫忙找寄養家庭，1歲之後狗狗就會加入緝毒犬訓練課程，共訓練13周，海關也會徵選體能好的領犬員，與狗狗一起受訓，一隻緝毒犬會配一名領犬員，目前全台有42組領犬員與緝毒犬在執勤。

不過，基隆關透露，緝毒犬很難訓練，在幼犬養成的過程中，如果發現缺少主動、活潑等緝毒犬特質，或不適合緝毒勤務，就會被淘汰，開放其他機關挑選成為工作犬，像是搜救犬或檢疫犬等，主要是因為毒品氣味比較微弱，很多毒品都是藏起來層層包裝，要聞出來真的要「天賦異秉」。

因此，有些在訓練時發現無法達到要求，會再訓練看看，如果真的不行，就會轉去做工作犬，若沒人挑走就會被人領養，育成機率約3成，也就是10隻只有3隻可以成為緝毒犬，而且都是拉不拉多犬。基隆關表示，除拉不拉多犬看起來憨厚，還有當初是師法於澳洲，加上試過米格魯犬，後來發現體型較矮，若有人攜帶毒品可能會聞不到，因此，就選定拉不拉多犬擔任緝毒犬，而且當他們查到毒品時，也會給予獎勵，就是給一條毛跟狗狗玩，不會餵食飼料或肉乾。

此外，基隆關也提到，一般緝毒犬依法只能執勤7年，之後就要退役，當然，如果領犬員家裡夠大，可以領養緝毒犬，也有很多人排隊搶著要領養。基隆關海關李俊傑就曾是領犬員，因升遷轉任其他工作，後來改由其他同事擔任領犬員，這名同事最後也領養了當初他帶的緝毒犬，李俊傑說，他自己也常去同事家看狗狗。

不過，可別小看這些緝毒犬，這10多年來查獲毒品的績效也相當顯著，根據關務署統計，累計2008年至2022年緝毒犬協助查獲毒品案計達1004件，共1萬2263公斤。基隆關表示，入境通關有空運及海運，像桃園機場就是24小時空運，其他像是基隆關、高雄關及台中關則是海運為主，因此，主要是到貨櫃執行查緝毒品工作，一旦查獲量都很大，旅客一般則會挑選風險較高的航班，像是東南亞等地。

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