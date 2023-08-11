媲美「超導體」的發現？美國實驗室：或發現第5種新的自然基本力

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根據《衛報》報導，倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的帕特爾（Mitesh Patel）博士表示，費米實驗室的發現，似乎不能用已知的4種自然基本力解釋。費米實驗室觀測緲子在磁場中移動的行為，發現緲子圍繞磁場軸旋轉的速度，與標準模型的預測不符。
倫敦大學學院（University College London）的教授巴特沃斯（Jon Butterworth）表示，緲子與磁場相互作用形成旋轉擺動，這些運動可以在標準模型中非常精確地計算，但是模型計算出的結果與實際測量結果不同，這代表可能有神祕因素發揮作用，或許是新的粒子，或許是新的第5種自然基本力。
巴特沃斯強調，目前還不能確定它到底是什麼，實際測量結果與模型計算結果的差異還未得到確認。但是實驗過程應該沒有出錯，因此這確實可能是第5種自然基本力的一個證據，或者是其他超出標準模型的未知因素。
📍發現第5種自然基本力代表什麼？
由於4種自然基本力無法解釋宇宙中所有的交互作用，因此又存在暗物質與暗能量的說法，用來彌補標準模型的不足。而如果發現第5種新的自然基本力，就有機會進一步揭開暗物質與暗能量的神秘面紗，幫助人們更加了解宇宙與量子力學的奧秘。