34歲外送員車內暴斃！慘死1週沒人發現　屍水四溢、臭味飄散

媲美「超導體」的發現？美國實驗室：或發現第5種新的自然基本力

▲美國費米實驗室發表最新研究發現，認為有一種未知力量作用於緲子（muon），有可能是發現了第5種新的自然基本力。（圖／翻攝自費米實驗室（FermiLab）官網）
▲美國費米實驗室發表最新研究發現，認為有一種未知力量作用於緲子（muon），有可能是發現了第5種新的自然基本力。（圖／翻攝自費米實驗室（FermiLab）官網）

記者倪浩軒/綜合報導

科學界近期的大事莫過於韓國科學家聲稱找出室溫常壓超導體「LK-99」，雖然後續多方驗證後，韓國超導體低溫學會認為「LK-99」作為超導體的證據不足，不過依然引發熱議。而美國費米實驗室（FermiLab）發表最新研究結果，認為有一種未知力量作用於緲子（muon），有可能是發現了第5種新的自然基本力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
自然界的四大自然基本力分別為重力、電磁力、強核力與弱核力，但現在研究人員認為可能存在一種新的第5種自然基本力。

根據《衛報》報導，倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的帕特爾（Mitesh Patel）博士表示，費米實驗室的發現，似乎不能用已知的4種自然基本力解釋。費米實驗室觀測緲子在磁場中移動的行為，發現緲子圍繞磁場軸旋轉的速度，與標準模型的預測不符。

倫敦大學學院（University College London）的教授巴特沃斯（Jon Butterworth）表示，緲子與磁場相互作用形成旋轉擺動，這些運動可以在標準模型中非常精確地計算，但是模型計算出的結果與實際測量結果不同，這代表可能有神祕因素發揮作用，或許是新的粒子，或許是新的第5種自然基本力。

巴特沃斯強調，目前還不能確定它到底是什麼，實際測量結果與模型計算結果的差異還未得到確認。但是實驗過程應該沒有出錯，因此這確實可能是第5種自然基本力的一個證據，或者是其他超出標準模型的未知因素。

📍發現第5種自然基本力代表什麼？

由於4種自然基本力無法解釋宇宙中所有的交互作用，因此又存在暗物質與暗能量的說法，用來彌補標準模型的不足。而如果發現第5種新的自然基本力，就有機會進一步揭開暗物質與暗能量的神秘面紗，幫助人們更加了解宇宙與量子力學的奧秘。

夏威夷為何爆發百年一遇「末日野火」？專家點名外來種野草

只顧攻頂K2！50人跨過「垂死雪巴人」不救　挪威女登山家被轟冷血

中國經濟陷入通縮　謝金河：此時最需文景之治！執意戰狼前景黯然

40歲男司機餓死屋內！欠房租3個月遭反鎖　慘瘦成皮包骨求救無門

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀