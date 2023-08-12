泰國縮減審核簽證工時 迎接中國旅客、一週迎來9.5萬人
中國北京政府在近期宣佈旅遊解禁，大批中國旅客準備出發泰國。而看準這波商機，泰國政府11日宣佈縮減審核簽證工時，從現行14天縮減為7天，以迎接中國團客。過去一週，泰國已迎來9萬5581名中國旅客。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《曼谷郵報（Bangkok Post）》報導，過去一週來泰國的旅客，來自中國的旅客最多，共有9萬5581名，其次是馬來西亞、南韓、印度和越南。泰國政府副發言人拉查達女士（Rachada Dhnadirek）表示，未來將簡化旅遊簽證手續，期盼能促進更多旅客來泰國。而泰國的外交部和觀光暨體育部也正忙碌於核准簽證，觀光人數穩定成長，泰國政府對經濟前景十分樂觀。
泰國政府此次先簡化簽證申請的規定，將繳交文件種類縮減為6種，未來只要提供護照首頁、機票、住宿證明、財務證明與身份證件照片，便可申請簽證，另外等候簽證的工時也從14天縮減為7天。
至於針對其他國家的旅遊政策，泰國政府也表示正在更新全新的申請簽證網站，讓申請簽證的作業能夠更便利、省時和便捷。看守政府總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）日前向國會表示，從7月31日到8月6日期間，平均每天有8萬名國際旅客入境。今年預計遊客總人數能達標1600萬人次，而前五大旅客來源國分別是馬來西亞、中國大陸、南韓、印度和俄羅斯。