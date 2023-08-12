全台首創！新二代協會成立　聚焦東協青年發展、促進新南向交流

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今年開始，台北大加蚋扶輪社正式啟動新二代青年東協人才培力計畫，此計畫特別針對在大學求學階段的新二代。因從不同文化交織之背景中成長，使這群新二代依舊對自我身分認同感到茫然與對未來發展充滿不確認感。因此台北大加蚋扶輪社動員社友，投注長達半年的時間，以課程講師、一對一職涯諮詢、專案實作與提供實習機會等不同方式，傳授扶輪社友的多元深厚之職業力，陪伴這群新二代的青年發展與成長。
東協國家近年與台灣的經濟、文化與學術交流日漸深厚。在教育方面，全台新住民有100萬人新住民和新二代30萬人，甚至東協來台留學比例也高達 8 萬人左右，其中，越南留學生近十年台學生人數更逐年攀升，從101學年3918人截至去年，已有突破 30000 個越南留學生在台。境外最大生源海外聯合招生委員曾指出，台灣相較於歐美學習環境和學費、生活費等花費較為低廉，加上中文優勢，更能吸引越南年輕人來台就學。
根據2022年的數據，新二代就學人數，在過去6年間也有逐漸增長的趨勢。2020年教育部統計，新二代學生共30.5萬人，佔全體學生7.3%。其中，父母來自東南亞國家的新二代學生以越南（35.5%）、印尼（9.1%）為多。
赴憶文化創辦人李如寶作為越南新二代由自身經歷啟發，因台灣大部分新二代自身缺乏文化認同、文化斷層的成長經歷，決定成立全台第一個以新二代為主軸的「新二代暨東協青年發展協會」，致力搭建橋樑，為在台越南學生與新二代族群建立社群，結合公部門與企業的力量串聯新二代人才與東協的資源與文化交流。
除此之外，「新南向未來交流論壇」以四大主軸開展：建立平台、 拓寬視野、促進合作並啟發參與者，邀請四位背景多元的講者分享自身觀點。在越華語文教師王宏育將分享赴越青年的競合現象，從企業主的角度聚焦在越南海歸以及台灣畢業生赴越發展的競合現象觀察。而國北教大學就讀台灣文化研究所的越南留學生阮氏梅緣，則以越南留學生的視角結合自身的跨國經驗及就讀專業，探究雙邊文化的交流與合作。活動主辦方赴憶文化的文化專案組也以今年的培力計畫展開，分享新二代青年公益實踐。