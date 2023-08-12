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全台首創！新二代協會成立　聚焦東協青年發展、促進新南向交流

▲「新二代暨東協青年發展協會成立典禮」、「新南向未來交流論壇」與首屆「新二代青年東協文化培力計畫之結業典禮」現場。（圖／記者攝於2023.08.12）
▲「新二代暨東協青年發展協會成立典禮」、「新南向未來交流論壇」與首屆「新二代青年東協文化培力計畫之結業典禮」現場。（圖／記者攝於2023.08.12）

國際中心賴正琳／綜合報導

台北大加蚋扶輪社、新二代暨東協青年發展協會與Foodeast赴憶文化於今（12）日在社會創意實驗中心共同舉辦「新二代暨東協青年發展協會成立典禮」、「新南向未來交流論壇」與首屆「新二代青年東協文化培力計畫之結業典禮」，分享台灣新二代在台灣面對挑戰與契機，以及進一步探討與東協國家如何開展產業與教育交流，本次邀請越南華語文教師王宏育，越南留學生與在台新二代，分享其自身學習經驗與觀察；以及邀請文化部文化交流司副司長紀東陽、長期關心新住民議題立委羅美玲、天下集團執行長吳琬瑜等貴賓到場致詞，期待達到建立交流平台、拓寬跨文化視野、促進與東協在科技與教育合作，以及激發對東協國家認識與參與活動的興趣。

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主辦單位「台北大加蚋扶輪社」長期關注新住民家庭和新二代事務，於2022年起，透過支持推廣東南亞文化教育以及新二代自我認同與培力的新創團隊赴憶文化，計畫性地透過演講、工作坊、美食體驗、徵文、廚藝大賽和市集活動，增加社會大眾認識新住民的議題以及增進彼此的交流機會。

今年開始，台北大加蚋扶輪社正式啟動新二代青年東協人才培力計畫，此計畫特別針對在大學求學階段的新二代。因從不同文化交織之背景中成長，使這群新二代依舊對自我身分認同感到茫然與對未來發展充滿不確認感。因此台北大加蚋扶輪社動員社友，投注長達半年的時間，以課程講師、一對一職涯諮詢、專案實作與提供實習機會等不同方式，傳授扶輪社友的多元深厚之職業力，陪伴這群新二代的青年發展與成長。

▲「東協食加憶文化市集」涵蓋東南亞7國料理，南洋美食一次體驗。（圖／台北大加蚋扶輪社提供）
▲「東協食加憶文化市集」涵蓋東南亞7國料理，南洋美食一次體驗。（圖／台北大加蚋扶輪社提供）
東協國家近年與台灣的經濟、文化與學術交流日漸深厚。在教育方面，全台新住民有100萬人新住民和新二代30萬人，甚至東協來台留學比例也高達 8 萬人左右，其中，越南留學生近十年台學生人數更逐年攀升，從101學年3918人截至去年，已有突破 30000 個越南留學生在台。境外最大生源海外聯合招生委員曾指出，台灣相較於歐美學習環境和學費、生活費等花費較為低廉，加上中文優勢，更能吸引越南年輕人來台就學。

根據2022年的數據，新二代就學人數，在過去6年間也有逐漸增長的趨勢。2020年教育部統計，新二代學生共30.5萬人，佔全體學生7.3%。其中，父母來自東南亞國家的新二代學生以越南（35.5%）、印尼（9.1%）為多。

▲越南新二代李如寶(左)團隊研發「越食煮憶美食互動遊戲盒」獲得「『多元文化　樂活創新』行動方案競賽」成果特優獎。（圖／移民署）
▲越南新二代李如寶(左)團隊研發「越食煮憶美食互動遊戲盒」，並創辦赴憶文化公司。（圖／報系資料照）
赴憶文化創辦人李如寶作為越南新二代由自身經歷啟發，因台灣大部分新二代自身缺乏文化認同、文化斷層的成長經歷，決定成立全台第一個以新二代為主軸的「新二代暨東協青年發展協會」，致力搭建橋樑，為在台越南學生與新二代族群建立社群，結合公部門與企業的力量串聯新二代人才與東協的資源與文化交流。

除此之外，「新南向未來交流論壇」以四大主軸開展：建立平台、 拓寬視野、促進合作並啟發參與者，邀請四位背景多元的講者分享自身觀點。在越華語文教師王宏育將分享赴越青年的競合現象，從企業主的角度聚焦在越南海歸以及台灣畢業生赴越發展的競合現象觀察。而國北教大學就讀台灣文化研究所的越南留學生阮氏梅緣，則以越南留學生的視角結合自身的跨國經驗及就讀專業，探究雙邊文化的交流與合作。活動主辦方赴憶文化的文化專案組也以今年的培力計畫展開，分享新二代青年公益實踐。

▲新二代暨東協青年發展協會於今（12）日成立，現場設有越式傳統文化體驗活動，讓民眾彷彿置身東南亞。（圖／台北大加蚋扶輪社提供）
▲新二代暨東協青年發展協會於今（12）日成立，現場設有越式傳統文化體驗活動，讓民眾彷彿置身東南亞。（圖／台北大加蚋扶輪社提供）

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