拜登新命令禁投資中國敏感科技　分析：因應台海緊張升級

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分析人士認為，美國禁止對中國的某些投資，表明以美國為首的西方陣營，可能正在從俄烏戰爭吸取教訓，通過新的投資禁令，以降低來自中國的風險。烏克蘭經濟安全委員會顧問尤爾琴科（Olena Yurchenko）表示，脫鉤是為了應對台海緊張局勢升級，儘管美國更喜歡以「去風險」一詞來淡化脫鉤的說法。
尤爾琴科指出，在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，全球緊張日益加劇，拜登政府在過去幾個月持續加強措施力度，有些事件發生的時間點都並非偶然。有鑑於台海風險規模可能是「難以想像」的，西方許多關於脫鉤、先發制人的想法，待衝突真的爆發時，施加限制與制裁就不會那麼「痛苦」。
彼得森國際經濟研究所的高級研究員里巴科娃（Elina Ribakova）也聲稱，中國正在密切關注西方對俄羅斯的態度，如果不能有效對付俄羅斯，讓中國繼續幫助俄國規避出口管制，那當台灣發生問題時，就很難有效對付中國，而中國作為世界第2大經濟體，對國際關係和全球市場的廣泛影響甚至超過俄羅斯，促使西方更加謹慎。
海曼資本管理公司創始人兼首席投資長巴斯（Kyle Bass）直言，西方需要更加堅定，美國對中國科技投資應制定更具體的指導方針，密切關注任何與中國軍方打交道的個人或企業，對軍工業公司實施嚴格的出境限制。