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命喪健身房！印尼健美網紅硬舉時摔倒　「210公斤槓鈴」壓斷脊椎

▲印尼33歲健美網紅維奇在健身房發生意外，導致命喪黃泉。（圖／翻攝自Instagram）
▲印尼33歲健美網紅維奇在健身房發生意外，導致命喪黃泉。（圖／翻攝自Instagram）

國際中心賴正琳／綜合報導

時下青年流行健身，應注意自身安全、量力而為，以免發生意外。印尼33歲健美網紅維奇（Justin Vicky）7月15日於峇里島沙努爾健身房進行力量訓練，發生意外身亡，近期醫檢報告出爐，引起外界譁然，由於他擁有3.7萬人追蹤，粉絲們知情後紛紛湧入社群平台哀悼。

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據悉，事發當天維奇在健身教練協助下，用重達210公斤的槓鈴進行深蹲硬舉。當時教練站在維奇身後幫忙，維奇將槓鈴放到肩上，深蹲準備起身時，疑因槓鈴太重，導致他站立不穩，瞬間失去平衡向後方倒下，跌坐於教練身上，而教練失手鬆開扶著槓鈴的手，槓鈴重壓他肩頸，導致慘案發生。

雖然維奇立刻被送往醫院，但傷勢過重，送達醫院時已無生命跡象。近期醫療報告出爐，死亡原因確實是因為槓鈴，而不是其他的內傷或急症，210公斤的槓鈴壓斷了維奇的頸椎，損害了與心臟及呼吸系統相關的重要神經，導致他死亡。

維奇長期參與健美比賽，累積不少粉絲，平時也樂意提供健身知識，這起事故發生後，許多網友紛紛表示，未來健身會更注意安全，「這是一次慘痛的損失，但我們會讓他的精神長存，感謝他長期以來對印尼健身界的貢獻與努力。」


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