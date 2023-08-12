賴清德將過境！美國務院重申「符合慣例」　呼籲北京勿過度反應

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儘管中國政府已多次警告，要美國不得安排賴清德「過境竄美」，但美方回應稱，賴清德的過境是「非例行性的」，中國不應利用這次過境當成挑釁的藉口。白宮國家安全委員會發言人柯比直言，北京沒有理由，因此就讓緊張局勢升級。
柯比表示，美國並沒有改變「一個中國」政策，也不希望任一方以包含武力在內的手段改變現狀，既然美國不支持台灣獨立，北京也就沒有理由反應過度、變得更加好戰與咄咄逼人，因為這樣只會加劇緊張局勢，增加誤判情勢之的可能。
美國國務院11日也在回覆《中央社》電郵時指出，台灣高階官員過境美國符合長期慣例，美國與台灣並非官方關係。不過對於中國海事局11日宣布，將從12日中午至14日下午，於東海軍事演習一事，美國國務院則未做出回應。
《南華早報》則分析，美台都對此次行程相當低調，雙方都不希望發生任何會使局勢更嚴重的事，考慮到賴清德是台灣現任官員，所以會避免與賴進行太過正式的接觸，但也間接為其他候選人以私人身分訪美鋪平道路。
分析指出，即使北京在未來幾天，確實增強了針對台灣的海空軍事挑釁，但威力應不及美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的規模，只是為了安撫中國國內的強硬派，這樣在北京試圖重新吸引外資之際，也不至於過度驚動國際社會。
不過，針對中國屢次奪台邦交一事，華盛頓資深美中關係專家葛來儀（Bonnie Glaser）也提醒，若是可能，北京還會繼續試圖搶走台灣其他外交盟友，從而減少台灣藉出訪友邦名義，安排過境美國的機會。