天氣預報／朵拉今成8號颱風！把握週末好天氣 下週連4天猛烈雷雨
颶風Dora預估將在今（12）日進入西太平洋範圍，按照以往的處理方式會直接變成今年第8號颱風，不過路徑距離台灣遙遠，對天氣並無影響。也提醒民眾假日可以把握好天氣出遊，接連好幾天的顯著降雨後，本週末兩天（12日、13日）將是難得的好天氣，雨勢跟雨量都會明顯的減少，降雨的範圍也縮減許多，下週二（15日）起，低壓帶環境又會再度影響台灣，一連四天到18日左右都要防猛烈雷雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據天氣風險分析師吳聖宇指出，今年第7號颱風蘭恩預估將在下週二、三（15至16日）侵襲日本本州中部一帶，提醒要前往日本的朋友多加注意有關颱風影響的情況。至於遠從東太平洋跨過換日線而來的颶風Dora也將在今（12日）進入西太平洋範圍，按照以往的處理方式會直接變成今年第8號颱風，不過預期它進入西太平洋後會逐漸偏北移動，強度也將減弱，對台灣天氣並無影響。
後續蘭恩颱風北上後留下長長的颱風尾低壓區將逐漸往菲律賓東方到南海一帶調整，進入8月下旬後，颱風較為活躍發展的位置也將重新回到菲律賓東方海面到南海這個區域，其中是否會有颱風發展甚至影響台灣值得後續觀察注意。
週末這兩天（12至13日）降雨趨緩，雖然在南部地區還是會有些短暫陣雨或雷雨出現的機會，不過雨勢跟雨量都會明顯的減少，降雨的範圍也縮減許多。其他地方則還是要留意午後熱對流發展的情況，熱對流發展較為旺盛的區域有機會出現大雷雨的現象，山區的機會要比平地來得高，午後外出或是要到山區活動的朋友都要特別注意午後的天氣變化情況。
下週一（14日）西南風的水氣仍不多，維持迎風面南部有局部短暫陣雨，其他地方午後有局部熱對流雷雨的天氣型態，下週二（15日）起低壓帶環境又會再度影響台灣，西南風水氣也跟著增多，整體天氣將再度趨於不穩定，除了迎風面中南部有陣雨或雷雨外，其他地方的熱對流發展將會變得旺盛，有出現局部較大雨勢的機會，整個低壓帶預期會影響到週五（18日）左右。
預估要等到下週末（19至20日）高壓較為增強靠近，低壓帶遠離，風向逐漸轉為偏東到東北風，天氣型態才會改變，轉變為夏季型的山區午後局部雷雨為主，也就是下週的天氣仍不穩定，可能又會又一次降雨較多的變化過程，提醒大家持續留意。