賴清德過境美國！台美情資顯示：中國動員黑幫滋擾、擬營造假風向
副總統賴清德過境美國、出訪巴拉圭，根據台美雙方安全單位情資指出，先前中國駐美大使謝峰曾說出「賴清德竄美、堅決擋住這頭正向我們衝來的灰犀牛」，而此次傳出北京當局，令中國駐紐約、舊金山兩總領事館，籌劃「全美中國和平統一促進會」，並與當地的幫派份子、兩地紅色僑團等，擬在賴過境美國時，發動登報辱罵以及組織滋擾抗議。
記者林盈君／綜合報導
據《自由時報》報導，今年4月間，總統蔡英文過境美國時，就傳出中共預謀鬧事，之後相關人士隨即遭美方逮捕，此次副總統賴清德過境美國，當地警方及相關單位也緊急防範中。對此，就有知情人士指出，中國方面為了介入台灣2024總統大選，持續不斷進行打壓，並企圖營造美國、邦交國不歡迎賴清德之假象。
據悉，中國甚至透過中國媒體所設立的海外公司，與巴拉圭「ABC色彩報」、「最新時刻報」等媒體，預計刊登「支持『一中』，反對台灣政治人物殘害巴拉圭穩定」等，企圖營造風向，並由中國官煤向全球發送，擴大影響效果。針對次賴清德過境美國，中國甚至下令紐約、舊金山兩處總領事館，進行滋擾部署，並聯合當地幫派、發動人員企圖滋事。
不過相關人士表示，因今年4月間，總統蔡英文過境美國期間，美國情治單位逮捕了涉嫌部屬騷動的「紐約長樂公會」前會長盧建旺、祕書長陳金平，後續部分親共僑團也受到調查，因此這次中國所籌劃、動員狀況並不佳。