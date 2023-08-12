林間樹上傳喵喵聲疑貓兒受困？新北動保處趕往救援原來是這隻
日前有民眾通報，在新北市新店區福安宮附近林間內某棵樹上連日間歇傳來喵喵貓叫聲，擔心牠受困沒吃沒喝恐將會死亡，新北市政府動物保護防疫處隨即趕至現場尋找，但附近喵喵叫聲，未見貓咪身影，最後在不經意突然望見濃密樹葉中，竟隱藏1隻紅嘴黑色鳥形身影佇立其中四處觀望，才恍然大悟，原來是愛學貓喵喵叫的台灣特有亞種「紅嘴黑鵯」，也讓大家虛驚一場。
記者吳嘉億／新北報導
新北市動保員程沛宏表示，動物救援案件經常會遇見令人出乎意料的結局，曾經有民眾通報下水道有狗受困汪汪吠叫，當辛苦排除萬難抵達時，才發現狗聲來自野外常見的貢德氏赤蛙；像是紅嘴黑鵯愛學貓叫的口技，對鳥類不熟悉的民眾常會誤以為附近有貓咪出沒，建議面對動物發出危難聲音求救時，應先「停、看、聽」並準確詳細描述「時、地、物」。
日本旅台鳥友片柳文光表示，初來台灣賞鳥時曾被這奇特的「喵-喵-」叫聲嚇一跳，紅嘴黑鵯喜愛佇立在高大喬木或枯樹上層，一身黑羽裝扮搭配艷紅嘴喙、腳穿紅色長靴又頂著散髮龐克頭，一付神氣冷酷模樣又帶痞子氣息。
片柳文光說到，與日本相同的鵯科鳥種相比，外觀和聲音顯得平淡無奇，台灣紅嘴黑鵯，堪稱鵯科鳥類口技奇葩；據說如果有人想用模擬叫聲來尋覓或判斷牠的存在，可能會被牠戲耍氣炸，原因是牠聲音可是千變萬化，既響亮又吵雜，還能發出像在嘲笑人類似的「小氣鬼、小氣鬼」以及模擬麻雀、洋燕鳴叫聲。
新北市政府動物保護防疫處表示，民眾若發現住居或戶外發現動物遭受傷害，可直接撥打1959動保專線或動保處通報電話（02）29596353報案。動保處24小時不打烊，負責救援受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護，期許市民共同為保護動物，建構新北市成為友善動物的城市。