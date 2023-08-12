台灣進出口亞洲最差？經濟部駁：比星日韓同期成長高

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有媒體報導指出，台灣今年的出口表現到目前為止，是亞洲最差，上半年年負成長18.1%，香港為負16.1%，韓國則為12.3%。
針對「出口為亞洲最差」的指認，經濟部大力反駁，指出台灣擁有完整產業聚落、與亞洲地區緊密的分工，以及疫情期間的遠距、零接觸商機帶動下，出口成長快速，2016年到2022年，出口超過7成的大幅成長。
而觀察今年前7月出口金額2408億美元，也仍較疫情前，也就是2019年同期的1853億美元高，成長近30%。
「相較於主要國家我出口並非落後！」經濟部表示，用相同的時間區間來進行主要國家比較，台灣今年上半年出口金額較2019年上半年成長28.6%，與美國的21.9%、新加坡21.7%、韓國13.3%、香港5.1%、日本1.0%等主要出口地區高。
經濟部更表示，全球供應鏈的移轉也帶來新的出口商機，國際品牌商考量供應鏈的韌性與安全，加速全球供應鏈移轉以去風險化，而將生產基地逐漸撤出中國，使我國對中國出口減少。
另外在新南向政策的推動下，2022年台灣對新南向出口金額達968.7億美元，創下新高，相較2016年成長63.5%，而今年1至7月對泰國出口成長25.5%，對印度成長11.5%，也印證供應鏈移轉帶來的成效。