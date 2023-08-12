名家論壇》膝關節／《八尺門的辯護人》　蝴蝶效應擴散

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從一場表面上看起來可以草草結案的外籍移工涉嫌一起滅門血案，證據幾乎完全導向沒有其他共犯。這時擔任公設辯護人的佟寶駒（李銘順飾演）為了善盡職責查證，卻意外挑起被害者家屬情緒。加上佟寶駒本來就跟被害者都是原住民自家人，甚至曾經是朋友。但由於佟寶駒對原住民血統有著「愛恨交織」的複雜矛盾情感，父親也曾經與漢人船長起過衝突，導致佟寶駒看待這起案件，除了證據是否確實、合理，更要找出背後成因。
既然是以「湯英伸事件」為原型，大概可知道劇情走向，外加虐待部分移工部分的元素，原型取自2016年的「和春六十一號」事件。這兩種議題的組合拳，本來處理就很難，難怪導演唐福睿自嘲這沒拍好大概等著被鄉民炎上。所幸開播後反應熱烈，正面評價更助長大家深度了解這些歷史事件背後原委，更能對新住民、遠洋移工這些議題能有更深刻認識。
更重要的是劇本核心之一：你的正義，是否等同我的正義。
這個正義可以看成司法上的正義是反應事實嗎？既然殺人是事實，難道不該看看到底兇手為何行凶？看似單純的動機背後卻隱藏著複雜問題所導致。遠洋漁船上不人道的對待，是為了便宜行事，藉此高壓管理才能有效率。底層剝削更底層，每一環就像極了海洋裡的食物鏈，最後成就人類味蕾高潮的代價，其實是層層壓迫的經濟哀歌。
法庭上的正義並非妥協產物，但故事裡法務部長一心追求廢死，寄望這起官司能喚起那些被「死刑」蒙蔽理性思維的民粹，可以更深一層看待自己信奉的死刑真是唯一解藥嗎？不得不説法務部長在故事後段的轉折是出奇不意。觀眾一方面如坐了雲霄飛車，眼見這起官司可能有解，卻又陷入死胡同。真相與背後成因終究成了一道宿命，如同法務部長說的那句台詞：「只要給群眾他們想要的，就不會有人記得他們應得的。」
集體的民粹主義本質上就是失智且盲目，潘儀君詮釋法務部長這角色，既能帶出理想崇高的面目，也搭上電車道德難題，相信犧牲小我能換取更大的善。人命與正義似乎如此相似，卑微地沒有真正定義。
《八尺門的辯護人》播出之後，雷嘉汭飾演的莉娜是印尼移工得到壓倒性好評，聲線學習揣摩之用心，令人折服。讓本作收播之後的討論，還能讓觀眾更關心你我身邊的新住民/移工議題，甚至連遠洋漁業、港口，整個生態圈都成了流量密碼。從改寫真實的題材變成戲劇作品，進而影響你我生活日常，這應該就是《八尺門的辯護人》可以成為七月以來的現象級作品主因了。
●作者：膝關節／影評人
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