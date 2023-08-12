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今日必吃／黃仁勳超愛！評語「好吃又可怕」　這家店蒼蠅頭爆紅

▲花娘小館的蒼蠅頭曾被黃仁勳大力稱讚過，還來不及拍照就已被挖走一大杓，足見其魅力。（圖／記者葉盛耀攝）
▲花娘小館的蒼蠅頭曾被黃仁勳大力稱讚過，還來不及拍照就已被挖走一大杓，足見其魅力。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次帶大家去晶片教主、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在之前曾大力推薦的「花娘小館」，試試他曾稱讚「好吃卻有那麼可怕的名字」的蒼蠅頭，還有幾道川味菜色。

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輝達數日前晚間舉辦NVIDIA SIGGRAPH 2023，執行長黃仁勳發表主題演說，於是又讓人想起6月初他來台灣時，曾點名幾家他喜歡的美食，像是饒河街麻花捲、內湖的「牛耳牛肉麵」，最令眾人印象深刻的是「花娘小館」，被他稱讚料理相當好吃，尤其「蒼蠅頭」更被他點名，並笑說「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字」。

▲花娘小館僅是一家偏家常風味的川菜小館，因為黃仁勳稱讚過而爆紅。（圖／記者葉盛耀攝）
▲花娘小館僅是一家偏家常風味的川菜小館，因為黃仁勳稱讚過而爆紅。（圖／記者葉盛耀攝）
事實上，如果現在於Google搜尋「蒼蠅頭」，後面會連帶出現「黃仁勳」與「花娘小館」，足見此事件影響力，而蒼蠅頭菜名由來，「行政院農業委員會」就曾發文表示，因為料理中大量使用了黑豆豉，炒好後看起來像蒼蠅頭。花娘小館的蒼蠅頭好吃在於，有鑊氣之下韭菜花更能保有爽脆口感，因此相當下飯。

▲特調蒜味醬汁添味，讓蒜泥白肉吃起來爽口夠味卻不油膩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲特調蒜味醬汁添味，讓蒜泥白肉吃起來爽口夠味卻不油膩。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，還有蒜泥白肉，口感脆嫩不油膩，噴香夠味。而塔香烘蛋外型吸睛，與欣葉台菜的菜脯蛋外型相像，能做到膨鬆且紮實厚度，保有蛋香。另外還有香嫩多汁的蔥油雞，以及辣度不重卻同樣相當惹味的麻辣臭豆腐。

▲塔香烘蛋外型相當厚實飽滿，內層的蛋柔嫩夠香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲塔香烘蛋外型相當厚實飽滿，內層的蛋柔嫩夠香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蔥油雞保有嫩度，吃起來香爽多汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蔥油雞保有嫩度，吃起來香爽多汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲辣度與辛香料份量很適中的麻辣臭豆腐，也是大部分台灣人會喜歡的順口家常滋味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲辣度與辛香料份量很適中的麻辣臭豆腐，也是大部分台灣人會喜歡的順口家常滋味。（圖／記者葉盛耀攝）
花娘小館以川菜料理居多，但是調味較偏向台灣人口味，辣度不高也不油膩且偏清爽些。而每道菜餐價大多在300元上下，甚至老皮嫩肉也只要180元，點滿滿一桌，一夥人吃得暢快過癮，平均下來每人竟也僅500元，相當實惠。

📍店家資訊
花娘小館
台北市松山區敦化北路165巷9號1樓
02-2718-4469

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