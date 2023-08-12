侯友宜拋核能議題！陳揮文：當年對韓國瑜無情無義、敗選恐遭罷免
本月9日，國民黨總統參選人侯友宜拋出能源政見，主張將核電正式列入能源選項，核一、核二、核三安全延役，同時推動核四安全重啟。對此，資深媒體人陳揮文，於節目「新聞大白話」中爆氣指出，侯友宜提出的核電政見，有2個最大的問題，第一是如何解決核能安全？第二是核廢料如何處理？並指出郭台銘曾提出小型核電廠，那時候就被罵得要死，等於是重提舊問題，陳揮文又提出「那核電廠要蓋哪裡？」，認為侯友宜該題的重點通通沒提到，更預言侯的民調還會往下掉。
記者林盈君／綜合報導
陳揮文指出，2019年9月的總統大選前夕，當時參選人韓國瑜的國政顧問團，就曾提出核四議題，當時侯友宜就曾打臉韓國瑜，並直言「核四是假議題」，斥責侯友宜直接砲轟同黨同志，韓國瑜根本被侯友宜賞耳光，打臉打的腫腫的，結果輪到自己要參選總統時，又將核四議題重新拿出來，陳揮文表示，實在搞不懂侯友宜為何又去挖核四的坑，但陳揮文直言「侯友宜當年對韓國瑜的無情無義，大家都還記得」。
不過節目中，立委王鴻薇踢侯友宜緩頰，表示過去侯擔任新北市長，而現在轉換到總統候選人角色，因此能源議題是無法迴避的，王鴻薇認為，侯友宜已將核四議題說明得很清楚，表示侯從未支持反核，並提到台電持續虧損問題，站在侯友宜角度，並非是立場更換，而是應該將能源議題隨即進行修正，才是解決問題的重點。
但對此，陳揮文又表示，侯友宜針對核四議題，歷年來的的說法一直在變，且包括核一、核二等都在新北市，並直言假設侯友宜參選到底，卻在2024總統大選敗選，之後很可能會被罷免，並表示民進黨一定會針對此議題狂打，並嗆王鴻薇「侯友宜根本拿石頭砸自己腳」。
據了解，國民黨參選人侯友宜，本月提出出能源政見，主張將核電正式列入能源選項，更表示，他若當選總統，第一任期將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，而在安全無虞下，推動核四安全重啟；侯友宜強調，他從頭到尾沒有反對過核電，盼大家不要以訛傳訛。