黃健瑋捲「#MeToo」疑雲！蔡亘晏幫緩頰 放閃：我們會在路上親親
電影《他馬克老闆》導演瞿友寧、演員盧廣仲、鄭人碩、蔡亘晏、江齊、黃鐙輝、蔡黃汝（豆花妹）、錦雯等人今（12）日在樂聲影城舉行媒體活動，其中蔡亘晏老公黃健瑋，日前捲入「#MeToo」風波，今天受訪時談起此事，她提到與老公互動一如往昔，還放閃表示：「我們會在路上親親。」
記者吳雨婕/台北報導
黃健瑋日前捲入「#MeToo」風波，談到家裡狀況，黃健瑋太太蔡亘晏展露笑顏表示：「其實調適滿不錯的，人生就是這樣，起起落落，總是會遇到關卡、問題、起伏，我覺得不管這個世界怎麼看......時間會給大家答案。」說到一半時，鄭人碩英雄救美補充道：「《他馬克老闆》看一看！」蔡亘晏透露，與黃健瑋的互動依舊如往常，「我們很好，還是會一起在路上牽手散步、親親。」
至於瞿友寧先前執導的戲劇《地獄里長》，此劇參與的工作人員爆出3起「#MeToo」風波，瞿友寧受訪時談到此事，語氣無奈的說：「我覺得大家很辛苦，這個電影是給大家的，我覺得我們好好認真工作，不管演戲唱歌，都沉浸在其中，就能暫時忘掉一些煩惱。」他心有戚戚焉地表示：「很多時候就學習怎麼成長，怎麼讓自己更好過。」
今天的活動是電影主題曲〈工作與休息〉MV首播，瞿友寧提到，這首歌是盧廣仲為他量身打造的主題曲，因為知道盧廣仲寫歌很慢，所以等到後來聽到完整歌曲的樣貌時很驚豔，「這首歌好像在講我自己，那時候第一次聽眼睛就泛淚，電影後期眼淚越多，後期有越多的事情要趕，真的活得很地獄，人生好像得繼續工作。」盧廣仲同意瞿友寧的說法，隨後談到曾經的同門陳綺貞近況，他尷尬回應：「沒有啊.....」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110