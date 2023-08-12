HowHow《蠟筆小新》電影配音挨轟「不尊重專業」！木棉花回應了
知名百萬YouTuber「HowHow」日前接受木棉花國際邀請，在電影《新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》中獻聲，擔任反派「非里谷充」的配音。沒想到卻被網友質疑「不尊重專業」，引發不少負面評論。對此，木棉花向《NOWnews今日新聞》發聲回應。
記者詹鎰睿/綜合報導
有網友在PTT電影版發文質疑，這次的蠟筆小新電影版，「中配最大的問題就是，反派的配音為什麼要找網紅HowHow啊！整部劇他一開口就是倒彈出戲，超級倒彈。」他直言，配音畢竟不是HowHow的專業，就連小朋友都不認識HowHow，實在不清楚找HowHow的意義為何。
該網友更以失敗形容木棉花的作法，「專業的配音不用，這不是HowHow的問題，是木棉花的問題」，並強調自己有打電話客訴木棉花。不少網友紛紛附和，「找網紅就是不尊重配音產業」、「反正都是行銷，配得爛也沒差，專業也不用尊重」。
但也有人反擊原PO想法，「我就是因為HowHow去看中文場的」、「美日動畫電影也會找藝人配音，木村也配過霍爾，有啥不尊重專業的」、「How哥聲音辨識度太高是他的致命傷，我覺得他有努力了。」
對此，台灣木棉花則向《NOWnews今日新聞》解釋：「事實上，日本蠟筆小新電影每年都有找日本搞笑藝人或演員配音，如山田孝之，也找過像仲里依紗等YouTuber。」而今年蠟筆小新電影版，在日本、台灣以及香港的新角色，如日本為松坂桃李、香港為陳湛文，皆是經由專業配音團隊指導配音演出。
台灣木棉花強調，「我們主要是依循日方整個系列的方向進行選角 ，先選出適合的名單給日方製作團隊評估，雙方反覆討論後擇定。」至於HowHow本人，截稿前尚未回應。