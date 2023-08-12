疑似李玟生前錄音檔外流！抱怨家人住豪宅 李思林怒發聲明喊告
國際天后李玟（CoCo）上個月意外離世，至今1個多月，死因依舊成謎，加拿大富商老公Bruce被傳因出軌導致她罹患憂鬱症，遭到歌迷撻伐，不過網路消息雜沓，近日出現一段疑似李玟生前錄音檔外流，爆料她不滿二姊李思林（Nancy）住在其繳費租借的豪宅，從未付錢卻頻頻抱怨，讓她心力交瘁，這段錄音登上微博熱搜第一，歌迷間議論紛紛，對此，李思林昨（11）日在社群平台發布聲明，指責這些不實消息對李玟及家人造成誹謗，會對此採取法律行動。
娛樂中心/綜合報導
這段疑似李玟生前私密對話的錄音片段，她以粵語激動說道二姊住在香港白加道高級住宅區，一個月要支付10多萬元港幣，都是由自己出錢，不是人人都住得起，但Nancy從早到晚都在抱怨豪宅很差，讓人睡不著覺還有鬼，卻從來沒支付過費用，語氣相當憤怒。
不過，這段錄音引起諸多揣測，因為當事人聲嘶力竭，有人質疑並非李玟本人，也有人認為這是李玟病重時的說法，並非雙向爭吵，真實性仍待商榷；而錄製這段話語的對象身分成謎，是否刻意拋出錄音檔帶風向，留下許多謎團。
李玟離世後死因不明，所有財產都留給家人，唯獨富商老公Bruce成眾矢之的，被爆料出軌又想爭奪遺產，傳出他有意調查死因，還自己一個清白，即便故人已逝，Bruce與李家仍恩怨未了。李思林不滿錄音檔帶跑輿論風向，11日委由律師發聲明，感謝外界緬懷妹妹李玟，也宣稱會對造成誹謗的不實消息採取法律程序，希望外界合理審視這些言論。