天氣預報／週末雨勢出爐！下週雨彈威力升級　朵拉颱風最快明生成

全台通路激省／全聯衛生紙「買1送1」再現折50元　超商咖啡買1送1

▲全聯衛生紙有買1送1優惠，還可搭配指定日期單筆滿499元現折50元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯衛生紙有買1送1優惠，還可搭配指定日期單筆滿499元現折50元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週各大通路優惠精選出爐！隨著中元節普渡即將到來，量販祭出超商優惠，其中全聯8月每週六日，全店日用品單筆滿499元現折50元，也就是非食品類商品都可享優惠，像是民眾最愛的衛生紙買1送1優惠，只要單筆買滿499元就可以加碼折50元；全家則是同樣有現煮飲品買1送1優惠，品項包括特大杯美式、大杯紅茶，美式單杯原價60元，搭配自帶杯扣5元優惠，最低只要25元開喝。

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🟡全聯．即起至8月27日

春風抽取式衛生紙／100抽x8包，原價176元買1送1，平均1袋88元

8月每週六日，全店日用品單筆滿499元現折50元（日用品泛指非食品類商品）

三好米星川米（二等米）1.5kg／包，原價169元買1送1

cama café 尋豆師 精選咖啡豆，中焙堅果、中淺焙花香、深焙焦糖454g／袋，原價486元買1送1

🟡好市多．即起至8月17日

石安牧場柔滑布丁8入，原價299元，特價239元

紅龍冷凍牛肉捲6入，原價389元，特價309元

農心辛拉麵（黑）／箱，原價349元，特價259元

旺旺嚴選米菓，原價319元，特價254元

🟡家樂福．即起至8月30日

舒潔棉柔舒適抽取式衛生（寶可夢版）100抽x12包，原價324元買1送1

美吾髮 草本主義洗髮精系列，原價259元買1送1

台鹽護牙齦牙膏，全亮白、益牙周、抗敏感，原價135元買1送1

▲友善地球從使用家樂福自有品牌衛生紙開始。（圖／品牌提供）
▲家樂福舒潔衛生紙、牙膏、洗髮精也都有買1送1優惠。（圖／業者提供）
🟡大潤發．即起至8月17日

8/12、8/13、8/19、8/20推出消費單筆滿2,000元，獲得9折現金抵用券優惠

家樂氏玉米片，蜂蜜、香蕉，原價158元買1送1

樂事組合包，136公克／袋，特價55元

🟡愛買．即起至8月30日

卡滋番薯脆片雙併組合箱，原價159元特價139元

倒翁蔥燒牛肉風味碗麵，6入原價299元整箱買83折，特價249元

🟡7-11．即起至8月15日

加倍佳棒棒糖買2送1，原價14元／件，平均單支不到10元

Niseko 38%濃情脆皮巧克力雪糕，原價43元，4件特價109元，平均27元、相當於6.3折

自白機玻尿酸涼感防曬乳液（原價160元）、水感玻尿酸防曬凝露（原價330元），同品項買1送1

🟡全家．即起至8月13日

特大杯美式買1送1（原價60元）

大杯仙女紅茶買1送1（原價40元）

義美巧克力脆片雪糕買1送1（原價40元／支）

萄王康普茶葡柚蜜香買1送1（原價35元／瓶）

味丹竹炭水買2送2（原價20元／瓶）

▲全家「康康五」8月11日至8月13日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」8月11日至8月13日限時登場。（圖／業者提供）
🟡萊爾富．即起至8月13日（結帳憑LINE官帳條碼享優惠）

樂法海洋深層小氣泡水買1送1，原價29元／瓶

生活泡沫紅茶，第2件5元，原價15元／瓶

究柔奶油風味厚片吐司，單件49元，原價58元／包

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）

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