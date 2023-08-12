蒸發9千億！亞洲女首富換人做　碧桂園債務危機、楊惠妍資產狂跌

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《彭博社》於10日報導，「碧桂園」曾為中國最大的民營房地產開發商，然而8月7日爆發美元債券利息跳票，持有大量股份的董事長楊惠妍荷包大失血，跌落亞洲女首富神壇，身價蒸發幅度呈史上之最。另外，碧桂園尚未支付週一到期的2筆公司美元債券票息2250萬美元（約6.9億元台幣），如果這家地產開發商不在30天的寬限期內支付債息，將首次公開違約。
雖然債息2250萬美元（約等同於新台幣6.9億元）對中國地產界來說不算多，但如果「碧桂園」無法支付，將會嚇壞曾借貸給該公司的金融機構，因為這會凸顯出「碧桂園」的資金吃緊程度嚴重。楊惠妍個人資產目前縮水至55億美元，她在上個月同意將其一半以上的個人股份（價值約 8.26億美元）轉讓給她姐姐創立的一家慈善機構，不過「碧桂園」今年的股價已重挫60％。
今年41歲的楊惠妍在2023年正式繼承父親的「碧桂園」，不過她25歲時就因獲得父親轉贈的70％股權，而成為2007年中國首富，在當時轟動全球。2023年她父親以個人身體抱恙為由，辭去董事會主席一職，而由楊惠妍於3月正式接任，沒想到剛接任不久就爆發債務危機。
本週二（8）日和本週三（9）日，碧桂園在香港股價暴跌16％，碧桂園旗下多檔人民幣債券8日在上海和深圳停牌，價格跌幅超過20％，還有更多交易員將部分1美元債券用10美分賤賣，因為他們認為公司不可能全額償債。
如果最終曾為中國民營最大房地產商「碧桂園」破產，將引發中國房地產的信心危機，重擊中國的房市。到2024年底前，該公司欠中國投資人的債券本金約為24億美元，欠外國投資人的債券本金約為20億美元，但別說上述金額，「碧桂園」在數週內能否支付欠下的2筆公司美元債券票息2250萬美元都是問題。
過去兩年中國房市陷入前所未有的低迷，失業率上升和房價下跌讓買家卻步，且爛尾樓增多的情況下，越來越多中國家庭擔憂預售屋爛尾，因而不願意購買新屋。根據上週研究機構的數據顯示，中國前100家大開發商7月份新屋銷售年比銳減33％，創下2022年7月以來最大單月跌幅。