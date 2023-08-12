程瀟與梁朝偉、王一博鬧緋聞！誤捲杜江不倫戀氣炸：我可不好惹
年僅25歲的中國女團偶像程瀟，被港媒爆料與已婚的61歲影帝梁朝偉交往，還在日本育有一名私生子，相差36歲的不倫戀引發話題，程瀟工作室今（12）日以「假的離譜」嚴詞否認，外型甜美的程瀟烏龍緋聞不少，曾被影射與同門的王一博、演員杜江出從甚密，最後都遭本人否認。
記者江芷稜/綜合報導
1998年出生的程瀟，從5歲開始學習民族舞蹈10年，隨後被星探發掘，與中國知名經紀公司「樂華娛樂」簽約。2016年，她因舞蹈實力精湛，加入偶像女團「宇宙少女」在韓國出道，但該女團成員眾多，並不容易受到矚目，於是她返回中國參與綜藝節目，以選秀節目《偶像練習生》的舞蹈導師打開了知名度，並多次參與《了不起舞社》等綜藝節目，也跨界拍戲做出多種嘗試，今年正式退出宇宙少女。
外型甜美可愛的程瀟魅力驚人，她與同屬於樂華娛樂的王一博傳出緋聞，由於兩人年齡相近，同樣擅長舞蹈，又在綜藝節目合作表演，以往話不多的王一博大讚程瀟很會跳舞，讓旁人嗅到不一樣的氛圍，加上眼尖網友搜到他們私下多次穿著同款名牌衣服，便流傳兩人地下戀愛的緋聞，不過王一博工作室澄清他是單身，間接否認緋聞。
不僅於此，大陸豆瓣網路論壇也傳出她與已婚演員杜江鬧緋聞，言之鑿鑿要秀出證據，沒想到杜江立刻轉發該謠言，強硬回覆：「小朋友，造謠可是要負法律責任的。」程瀟得知後也相當傻眼，表示收工後看新聞，沒想到吃瓜吃到自己頭上，在微博發文警告：「我瑪麗蘇可不好惹，你再瞎掰，我這一爪子立馬拍在你臉上」，火速闢謠反駁自己不是小三。