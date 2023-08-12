高雄觀光海外行銷驚艷大馬旅遊業

高市府觀光局8日在馬來西亞吉隆坡辦理觀光行銷推介會引起當地轟動，其中高雄全台首創的國際旅客團補計畫，更是引起大馬旅遊業者廣大迴響。觀光局局長高閔琳緊接拜會當地具有高度影響力的「馬來西亞出境旅遊同業穆斯林協會」（MATTA），以及最大出境旅遊業者「蘋果旅遊」，也率團走訪長榮航空馬來西亞分公司，積極爭取吉隆坡直飛高雄航班，努力吸引更多大馬旅客到高雄觀光旅遊。
記者陳美嘉／高雄報導
高閔琳表示，高雄疫後首場海外行銷活動鎖定馬來西亞吉隆坡，就是看重傳統華人圈及潛力無窮的穆斯林市場；而此次海外推介會規劃分享的精彩內容，引發大馬旅遊業高度興趣、顯見行銷策略大成功。
Apple Tour拿督斯里許育興董事長為表歡迎之意，特安排在市中心辦公大樓戶外電視牆播放「高雄，食在好玩」廣告，歡迎高雄觀光局及業者的到訪。看重台灣市場以及高雄加碼的國際旅客團補計畫，也已規劃好高雄6天5夜高端旅遊專案準備上架銷售，熱烈支持高雄觀光。
觀光局說明，高閔琳局長率領高雄觀光團隊，成功將高雄的觀光魅力展現於國際舞台，受到各方的讚譽。本次馬來西亞觀光行銷推介會，不僅強調高雄山海河港加美食特色，更展現高雄的穆斯林友善環境，受到馬來西亞在地業者的關注。未來，高雄市觀光局將繼續積極投入國際市場行銷，展現高雄的多元魅力，為高雄觀光市場開創更加璀璨的未來。更多活動資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。