英仙座流星雨8/13要來了！陽明山將交管 天文館曝觀賞最佳時段
年度三大流星雨之一的「英仙座流星雨」，將在明（13）日前後達到極大，預料將吸引大批觀賞人潮，因此台北市陽明山也將在當天執行彈性交通管制，而台北天文館也將提供直播視角，讓民眾在家就能觀賞這場天文奇景。
記者潘毅/綜合報導
台北市立天文科學館指出，發生在夏季的「英仙座流星雨」，即將在明（13）日前後達到極大，預測ZHR值（每小時天頂流星數）可達到100，且當日已過下弦，上半夜幾乎不受月光影響，為近年來觀賞條件最佳的一次。
而這場天文奇景也預料將吸引大批觀賞人潮，其中台北市的陽明山更是觀星熱點，因此台北市警察局交通大隊也已經宣布，13日當天會從13日晚上9點起，針對鄰近仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等處加強交通疏導，彈性實施交通管制。
北市天文館表示，每年英仙座流星雨的數量都相當多，近年在2016、2017與2021年還曾出現過每小時近150顆的爆發，今年同樣值得關注。而在8月13日當晚，英仙座流星雨輻射點約在晚間8點自東北方升起，之後隨著輻射點升高，流星數量也漸增，而影響觀賞流星的月亮則在凌晨3點左右才升起，建議可把握月出前的時間觀賞。