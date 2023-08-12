程瀟駁斥祕戀梁朝偉！盤點影帝41年緋聞史 傳與張曼玉陷入三角戀
金馬影帝梁朝偉與妻子劉嘉玲恩愛34年，夫妻倆感情十分穩定。沒想到日前卻傳出梁朝偉與小36歲女星程瀟祕戀，還在日本買房生子，雖然此事已經遭到女方強烈駁斥，可信度極低。不過，也讓梁朝偉的情史再度浮出檯面，對此《NOWnews今日新聞》小小整理梁朝偉出道41年來的緋聞史。
記者詹鎰睿/綜合報導
談到梁朝偉的首位圈內女友曾華倩，兩人戀情在80年代轟動一時，無奈交往6年期間，因個性不合經常吵架，歷經3次的分合，1988年分手作收，不過梁朝偉與曾華倩仍保持友好關係，在今年2月14日情人節，曾華倩就在社群平台貼出與梁朝偉的合照，並大方寫下祝福：「今天，特別的日子，就給大家看看我的初戀情人！看到現在他的成就…真心替他高興！」
而梁朝偉的第二任緋聞女友黎美嫻，是香港無綫電視TVB女星，據傳，兩人於1986年合作《倚天屠龍記》時短暫交往，結果梁朝偉在過程中與曾華倩復合，使這段戀情告吹，但此傳聞並未獲得3人證實。再來是知名女星張曼玉，據悉，1998年與法國導演結婚的張曼玉，婚後與老公關係不是很好，因此，2000年拍攝電影《花樣年華》時，張曼玉就常常找梁朝偉傾訴，結果傳出兩人日久生情，而張曼玉也在2001年正式離婚。
不過，當時梁朝偉與劉嘉玲早已公開認愛，使得3人之間的關係撲朔迷離。有趣的是，2005年梁朝偉與劉嘉玲、張曼玉一同現身坎城影展走紅毯，3人同行的畫面轟動一時，而活動結束後，電影界還傳出劉嘉玲跟張曼玉「有你沒我」的說法，直到2013年台灣金馬獎，劉嘉玲、張曼玉不僅一同出席，還搭乘同班飛機回香港，更拍下一張「世紀大合照」，讓傳聞不攻自破。
至於梁朝偉的最後一任女友劉嘉玲，也是他的現任妻子，兩人因演出舞台劇《花心大丈夫》陷入熱戀，1989年公開認愛，直到2008年互許終生，長達34年的感情相當穩定，從來沒有因為緋聞受到影響，夫妻倆也時常在社群平台或節目上提到彼此，高調曬愛的甜蜜互動，成為現今演藝圈最知名、地位最重的明星夫妻。