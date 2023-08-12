新北希望萌芽發愛心助學 80家補教班提供近千名額讓學子圓夢
新北市政府教育局與補教業者邁入第5年舉辦的「希望萌芽計畫」，今（12）日在新北市立圖書館舉辦助學計畫發布記者會，由新北市補習教育協會及新北市補習教育事業協會共同響應，總計78家補教班，提供弱勢學子近千全額免費的補教資源名額，公益市值近3,000萬元，新北市政府教育局長張明文也出席頒發感謝狀，感謝補教業者為扶助弱勢奉獻心力，透過公私協力讓更多弱勢家庭學子有圓夢的機會。
記者吳嘉億／新北報導
張明文表示，希望萌芽計畫自108年啟動，透過新北市長侯友宜所創立的好日子愛心大平台，幫助近百位學童助學圓夢，提供一整年免費補教學習資源，並首次採同補習班全科全額免費方式，讓弱勢的孩子得到最好的照顧，一起為孩子努力，讓愛無限延伸，感謝補教業出錢出力，讓愛無限延伸。
新北市補習教育協會理事長張業祺表示，感謝市府及協會夥伴們的支持，不管現在社會少子化影響及補教經營環境辛苦，仍能夠繼續提供名額，能夠真正幫助需要的孩子，一起做公益照顧孩子，讓這份愛持續下去。
新北市政府教育局說明，「希望萌芽計畫」自111年起擴大扶助對象，國小、國中、高中職、大學學生及成年人，只要符合資格都可申請；今年更突破以往單科免學費之方式，首次提供「全科全額免學費」補教資源，除文理類科外，更提供技藝類(音樂、美術、珠心算等)，課程內容多元豐富，擴大了對弱勢者的扶助，讓學生及民眾有機會培養興趣，學習新技能。
希望萌芽助學計畫自今年9月至113年8月，凡是設籍於新北市的學子及民眾，具備低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭及領有經濟弱勢兒童及少年生活扶助等資格者，即日起至9月30日止，可至新北市社會教育資源網查詢相關資訊及到公告網頁填寫線上表單申請。