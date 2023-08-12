台股破季線、週線連二黑！專家：AI股拉回整理有利未來走勢

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由於AI仍未明顯止跌，三大法人本週仍站在賣方居多，僅投信力挺155.13億元，外資與自營商連續兩週自台股撤出，外資本週賣超327.74億元，自營商賣超幅度擴大至386.08億元，刷新台股歷史最大賣超金額紀錄，三大法人合計賣超558.69億元。
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，此次MSCI季度調整台股雙降一平，台股在全球新興市場指數權重下調至15.4%，亞洲除日本指數權重降至17.67%，全球市場指數權重維持1.65%，最新權重將於8月31日收盤後生效。
孫傳恕指出，綜觀MSCI對台股的影響性日趨淡化，整體投資情緒、財報表現、市場資金流向、國際市場表現等才是左右台股盤勢的關鍵。最新公布的美國7月CPI年增幅加速至3.2%，為2022年6月以來首次上升，但低於預期的3.3%，去除食品和能源的核心CPI年增4.7%，相較前月4.8%下滑，反映出通膨持續受控，聯準會有望在9月維持利率不變，有助觀望資金重回股市，且因為升息路徑已來到尾聲，未來對市場的影響也將趨緩。
至於國內方面，孫傳恕說明，近期台股受到國際科技大廠股價回檔，導致原本熱門的AI概念股出現大幅下跌，且在法人停損之下，跌勢擴散至中小型股與非AI類股，指數也隨之跌破季線位置，由於短線籌碼趨於凌亂，操作上先行提高現金比率靜待量縮止穩後，再重新積極布局。
雖然AI近期股價失色，不過孫傳恕分析，這波AI回檔可視為獲利了結賣壓，並非趨勢與展望方向改變，且市場預估AI伺服器將於第三季開始出貨，AI發展有利於資金進駐半導體、電腦周邊、PCB、電子零組件等不同族群，拉回反而有利AI類股未來的走勢更為健康。
孫傳恕進一步說明，根據半導體產業協會(SIA)最新報告指出，全球半導體第二季銷售額達1245億美元，雖然年減-17.3%，但與第一季相比仍小幅成長 4.7%，統計全球半導體6月銷售月增1.7%，連續第4個月上升，預期半導體市場下半年將繼續反彈，只要半導體銷售走出谷底，則有利半導體及台股指數。