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清泉崗基地開放湧5萬人！經國號戰機掛跑道殺手「萬劍彈」秀肌肉

▲清泉崗基地營區開放，經國號戰機掛載「萬劍彈」展示。（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.12）
▲清泉崗基地營區開放，經國號戰機掛載「萬劍彈」展示。（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.12）

記者呂炯昌／台中報導

睽違3年，國防部今（112）年度「國防知性之旅」空軍場次於台中清泉崗基地舉行營區開放，截至中午已湧入5萬名觀眾。IDF經國號戰機首度掛載有「跑道殺手」之稱的萬劍彈於營區開放展示，

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本次清泉崗營區開放主力戰機性能展示，包括幻象2000-5型機、F-16V型機、勇鷹高教機5架衝場、IDF經國號戰機單機性能展示等。另外，AH-64E阿帕契攻擊直升機、CM11勇虎戰車、M60A3戰車、復仇者飛彈車、海軍雄三反艦飛彈、天弓三型防空飛彈等三軍主要裝備，也在地面靜態展示。

由於本週四進行全兵力預演時，第三聯隊少校試飛維護官徐偉育駕駛機號1427的單座經國號戰機，在空中發生氣封片間隙過大問題，導致發動機尾焰從機尾間隙噴出拉出長長火焰，今日改換機號1428的單座機國號戰機。巧合的是，2017年11月21日，新竹基地營區開放預演時1428號機經國號戰機也發生發動機異常事件，所幸緊急降落處置得宜，人機平安。徐偉育表示，1428機今日上場前有經過特檢，所以操作是沒有問題。

本此營區開放也展出俗稱「萬劍彈」的萬劍機場聯合遙攻武器。萬劍彈與美軍現役的AGM-54聯合遙攻武器（ JSOW ）相同，具有次彈頭（子母彈）攻擊特性，彈身與推進方式與英、法合作生產的「風暴之眼」（Storm Shadow）相同，能夠在敵方防空飛彈射程之外發動攻擊，最大射程200公里。空軍共有129架經國號戰機藉「翔昇計畫」作性能提升。經國號戰機加掛萬劍彈之後，可藉由GPS與慣性導引，遠程攻擊大陸沿海軍用機場、破壞跑道以阻滯戰機起降。

萬劍彈也兼具集束彈和巡弋飛彈的特性，針對是否有違背「集束彈藥公約」，國防部曾回應指出，《集束彈藥公約》的義務在於締約方，我國、中國、美國等都不是締約國，國軍若是針對軍事目標使用集束彈，是符合《武裝衝突法》的作戰方法。

▲清泉清泉崗基地營區開放，經國號戰機掛載「萬劍彈」展示。（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.12）崗基地營區開放，經國號戰機掛載「萬劍彈」展示。（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.12）
▲清泉清泉崗基地營區開放，經國號戰機掛載「萬劍彈」展示。（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.12）崗基地營區開放，經國號戰機掛載「萬劍彈」展示。（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.12）
▲空軍台中清泉崗基地營區開放，IDF經國號戰機單機性能展示。（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.12）
▲空軍台中清泉崗基地營區開放，IDF經國號戰機單機性能展示。（圖／記者呂炯昌攝，2023.08.12）

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