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童心童玩闖關齊反毒　高市毒防局辦親子探索營

▲毒防局今(12)日在凹子底公園舉辦無毒家園親子同樂探索營「童心童玩闖關齊反毒」活動。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局今(12)日在凹子底公園舉辦無毒家園親子同樂探索營「童心童玩闖關齊反毒」活動。（圖／高市府毒防局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高雄市政府毒品防制局配合暑假的到來，希望鼓勵孩子從事正當休閒活動、拒絕毒品誘惑，尤其透過親子同樂的活動來強化，這次特別由教育部補助經費，並與法務部、衛福部食藥署共同指導，於今(12)日上午在凹子底公園舉辦無毒家園親子同樂探索營「童心童玩闖關齊反毒」活動。

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本次活動規劃反毒闖關遊戲結合童玩DIY，於月初線上報名不到1天300組家庭名額就秒殺，今天有千人到場參與響應反毒親子探索營。

▲毒防局長林瑩蓉表示，新興毒品易透過包裝引誘青少年好奇而陷入毒品危害。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局長林瑩蓉表示，新興毒品易透過包裝引誘青少年好奇而陷入毒品危害。（圖／高市府毒防局提供）
現場每個家庭都奮勇向前， 闖關過程展現毒防知識，集滿五章闖關成功就能兌換點心，還能兌換復古童玩體驗，有沙畫、棉花糖、彈珠汽水、麥芽糖、拼拼豆豆、懷舊洞洞樂等，還有穿插音樂演奏及氣球表演，親子共同體驗辨識毒品、拒絕毒品、遠離毒害的重要性，提升防毒觀念，也更凝聚家庭力，讓各組親子有非常歡樂時光。

毒防局長林瑩蓉表示，新興毒品易透過包裝引誘青少年好奇而陷入毒品危害，尤其暑假期間，要避免孩子涉入不當場所或接觸到毒品，希望讓家長與孩子能在本次活動遊戲過程中了解毒品的危害，拒絕毒品營造無毒家園，並鼓勵家庭走出戶外感受歡樂，培養健康休閒，家長於暑假期間多陪伴孩子，增進家庭親子關係，凝聚家庭力與支持功能。

▲親子共同體驗辨識毒品、拒絕毒品、遠離毒害的重要性，提升防毒觀念，也更凝聚家庭力。（圖／高市府毒防局提供）
▲親子共同體驗辨識毒品、拒絕毒品、遠離毒害的重要性，提升防毒觀念，也更凝聚家庭力。（圖／高市府毒防局提供）
法務部科長朱念慈、教育部教官賴竑融、衛生福利部食藥署專員李建德、小港醫院院長郭昭宏、大同醫院院長傅尹志、長庚醫院主任王亮人、高雄市藥師公會理事長張盈棠、第一藥師公會理事長劉亮君、高雄市各級學校家長會長協會張簡智鵬理事長、高雄市觀護協會理事長洪瑞良、社會局家防中心社工總督導吳素秋、陳美雅議員；許智傑、賴瑞隆立委代表；曾麗燕、曾俊傑、黃文益、陳慧文、白喬茵議員代表以及里長等中央地方人士均出席支持此活動。

生命線協會、米迦勒社會福利協會 、凱旋醫院、大同醫院 、教育局家庭教育中心、青年局、警察局少年警察隊、衛生局、社會局家庭暴力及性侵害防治中心等毒防網絡單位也現場設攤宣導，一起推動暑期反毒活動。

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