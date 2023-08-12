童心童玩闖關齊反毒　高市毒防局辦親子探索營

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現場每個家庭都奮勇向前， 闖關過程展現毒防知識，集滿五章闖關成功就能兌換點心，還能兌換復古童玩體驗，有沙畫、棉花糖、彈珠汽水、麥芽糖、拼拼豆豆、懷舊洞洞樂等，還有穿插音樂演奏及氣球表演，親子共同體驗辨識毒品、拒絕毒品、遠離毒害的重要性，提升防毒觀念，也更凝聚家庭力，讓各組親子有非常歡樂時光。
毒防局長林瑩蓉表示，新興毒品易透過包裝引誘青少年好奇而陷入毒品危害，尤其暑假期間，要避免孩子涉入不當場所或接觸到毒品，希望讓家長與孩子能在本次活動遊戲過程中了解毒品的危害，拒絕毒品營造無毒家園，並鼓勵家庭走出戶外感受歡樂，培養健康休閒，家長於暑假期間多陪伴孩子，增進家庭親子關係，凝聚家庭力與支持功能。
法務部科長朱念慈、教育部教官賴竑融、衛生福利部食藥署專員李建德、小港醫院院長郭昭宏、大同醫院院長傅尹志、長庚醫院主任王亮人、高雄市藥師公會理事長張盈棠、第一藥師公會理事長劉亮君、高雄市各級學校家長會長協會張簡智鵬理事長、高雄市觀護協會理事長洪瑞良、社會局家防中心社工總督導吳素秋、陳美雅議員；許智傑、賴瑞隆立委代表；曾麗燕、曾俊傑、黃文益、陳慧文、白喬茵議員代表以及里長等中央地方人士均出席支持此活動。
生命線協會、米迦勒社會福利協會 、凱旋醫院、大同醫院 、教育局家庭教育中心、青年局、警察局少年警察隊、衛生局、社會局家庭暴力及性侵害防治中心等毒防網絡單位也現場設攤宣導，一起推動暑期反毒活動。