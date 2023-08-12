孫可芳弄哭男友！串通劉冠廷妹妹錄影「搞錯準婆婆」

孫可芳今（12）日出席台灣影音平台徵件比賽Giloo Fest 2023，評審20組角逐百萬獎金的團隊。農曆七夕是情人節，孫可芳完全忘了這檔事，也毫不期待劉冠廷會給驚喜，她檢討自己只要有工作就會進入「工作模式」，反而是劉冠廷會不經意送小禮物，以往孫可芳難得浪漫一次，是她自製「偽紀錄片」，召集劉冠廷的親友錄祝福吉祥話，把劉冠廷感動到哭了。
記者羅凌筠/台北報導
孫可芳受訪時提到，以前為劉冠廷花心思拍影片，請劉妹妹幫忙錄劉媽媽的語音，結果因為她那時候跟劉媽媽還不熟，誤植劉冠廷朋友的照片，劉冠廷看影片感動到哭，但是滿頭問號說：「那是誰？」
孫可芳演過許多短片，今年還以《聖筊》入圍台北電影獎最佳女主角，談到拍攝短片的困難之處，她認為短片的角色篇幅短、完整度低，「相較長片比較破碎，但也算是一種優勢，發展空間比較大、自由度比較高。」真正困難是與新團隊在短時間內磨合出默契和節奏，「每次拍攝可能都是不熟悉的人，且很有可能是首次拍攝的新導演或初接觸影像工作的人員。」
由於拍攝製作短片的時間、資源都很有限，孫可芳除了在意劇本、題材，還格外看重導演的能力，「導演和製作方在遇到問題時必須能快速解決和變通。」導演也要有說故事的功力，「口條不一定要很好，但影像很誠實，導演說的故事必須能感動人心。」另外，她在看完劇情組多份企劃書後，認為導演導戲和挑選演員也是重點，「尤其是使用演員的界線，會怎麼去導戲和保護演員。」這些都是她在意的細節。
孫可芳會對評審工作感到沉重壓力，是因為這次評選會關乎到許多新導演的未來，「我知道這個機會對這些新團隊很重要，就有些使命感！」她也因此首次看到拍片預算表，她笑言：「當演員都會聽到『幫幫忙、共體時艱』。」