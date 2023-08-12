建築工地吊臂砸電線桿釀停電 新北市府：勒令停工、釐清肇因究責
位在新北市永和區國光路與豫溪街交叉路口的某大樓建築工地，今（12）日上午發生吊車吊臂重心不穩掉落砸到電線桿的意外，雖然沒有人員傷亡，但造成當地意外斷電，造成1405戶民宅斷電，台電獲報後趕往搶修，後續陸續復電中。新北市政府工務局依涉及公共安全事件，勒令業者停工，後續將依建築法及職安法釐清裁罰3萬至30萬元。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府消防局第七救災救護大隊副大隊長黃炳松表示，工地上午進行吊車進料作業，吊車在移動吊臂過程中不慎掉入地下室的沉砂口，導致吊車重心不穩突然傾倒，吊臂掉落砸到巷弄內的電線桿，造成附近區域停電；共計出動區公所、市府應變小組及各式消防車輛15部及消防人員70位前往現場處理。
新北市政府工務局表示，該棟建築物為地上14層、地下2層共70戶的集合式住宅，依當初申報施工計畫書核定的施工時間為非假日上午8時至下午6時，例假日及星期六為上午8時至下午6時，星期日暫停施工，沒有違反規定施工；但因場所未做妥安全防護措施，導致機具翻覆的工安事件，已涉及違反建築法第63條及89條規定，已要求先勒令停工，後續將釐清肇事原因，最重可核處承造人新臺幣9萬元罰鍰。