暗酸郭台銘？侯友宜提陳進興案：說話不算話會被ㄅ一ㄤˋㄅㄧㄤˋ
國民黨總統參選人侯友宜今（12）日來到台南大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦首場廟口開講，侯友宜提及當年重大罪犯陳進興脅持南非武官，要求他卸下槍進到官邸，若他沒信用，子彈是不長眼睛，會「ㄅ一ㄤˋㄅㄧㄤˋ的」，他說這個例子就是要讓大家知道，「做人要有信任，說話算話；最危險的時候，叫你擔你不能不擔！」這番話讓外界揣測在暗指鴻海創辦人郭台銘。
記者余祥／台北報導
今日廟口開講，競辦組織副召集人謝龍介、立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉，及市議員許至椿、童小芸、蔡宗豪皆到場陪同，雖然夏日氣溫炎熱，廟埕仍湧入數百位鄉親力挺侯友宜，高喊凍蒜。侯友宜高齡八十幾歲的阿姨也特別到場，為外甥加油。
侯友宜表示，自己是南部孩子，來到台南感受到滿滿熱情與人情味，就像回到家一樣，因從小在菜市場長大，懂得重情重義、說話算話的道理，雖然常常有人批評他口才不是很好，但沒關係，重點是要拿出魄力做事情。
侯友宜也向大家述說，當年南非武官遭挾持案，他與惡徒陳進興面對面交手的驚險過程，甚至一度被槍指著頭，差點喪失性命。侯友宜強調，自己的原則就是，即便面臨生死危險，也要勇於承擔，就像當前國家需要他，就是站出來，也希望大家跟他站在一起，「我會用當警察打死不退的精神，顧好台灣，不戰爭、要和平，讓所有人及下一代都平安過好日子」。